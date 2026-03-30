Дроны прилетели по Алчевску, что на Луганщине, и поразили вражескую подстанцию. Об этом сообщили в Dnipro Osint.
Что известно о поражении подстанции в Алчевске?
Беспилотники FP-2 в ночь на 30 марта вгатили по Алчевской подстанции, которая работает с напряжением 220 киловольт. Вследствие попадания на месте произошло возгорание объекта.
Пожар на подстанции в Алчевске / Скриншоты с видео
Подстанция обеспечивала электроснабжение для Алчевского металлургического комбината. Предприятие лишь недавно возобновило работу после последней атаки.
Напомним, что утром 20 марта в Алчевске прогремели взрывы. По данным мониторинговых каналов, в городе поражен металлургический комбинат. По нему было по меньшей мере четыре прилета. Повреждены доменная печь (ДП-3) и кислородно-конвентерный цех (ККЦ).
Таганрог 29 марта подвергся массированной атаке дронами и ракетами. В городе слышали большое количество взрывов.
В Брянской области в ночь на 29 марта были взрывы и работала ПВО. Местные жители сообщали о странных звуках.
Силы обороны Украины атаковали российский завод "Промсинтез" в Чапаевске ракетами FP-5 "Фламинго". Завод производит компоненты взрывчатых веществ для армии России.
Во временно оккупированном Крыму 28 марта атаковали радиолокационную систему "Валдай" и электроподстанцию "Кафа". Удары направлены на снижение логистических возможностей оккупационных властей.