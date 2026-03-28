Также была атакована электроподстанция "Кафа" в районе Феодосии. Спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук отметил 24 Каналу, что наши бойцы продолжат работать в Крыму.

Какие последствия атаки?

По РЛС "Валдай" ударил 422-й отдельный полк беспилотных систем "Luftwaffe". Это часть 17-го корпуса ВСУ. Представители корпусной системы впервые осуществили такой удар.

Сергей Братчук рассказал, что сегодня над этим работают все наши корпуса. Процессы масштабируются. Сейчас эта структура беспилотных систем еще не полностью заработала на соответствующих уровнях, но впоследствии это произойдет. Это необходимо в условиях современной войны.

Наши парни влупили по подстанции "Кафа" в районе Феодосии. Там перебои с электроэнергией. Это не о том, что там гражданским оккупантам будет некомфортно. Конечно, это тоже. Но это о логистических возможностях оккупационных властей, их функционал на территории нашего временно оккупированного Крыма. Еще одна подстанция минус,

– подчеркнул спикер.

