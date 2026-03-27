Российские власти заявили об атаке и работе противовоздушной обороны. Об этом пишут местные паблики.

Что известно об атаке?

Вечером 27 марта во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов в разных районах полуострова.

В частности, в Симферополь было слышно несколько взрывов с разницей в 10 – 15 секунд. Первые звуки раздались около 21:23, а затем, примерно в 21:37, жители снова сообщили о новой серии взрывов в городе.

Также появилась информация о мощном взрыве вблизи военного аэродрома "Гвардейское". По словам очевидцев, звук был похож на "прилет", однако официального подтверждения этой информации пока нет.

В Севастополь дважды объявляли воздушную тревогу. Российский глава города Михаил Развожаев заявил, что военные отражают атаку, а противовоздушная оборона якобы сбила по меньшей мере две воздушные цели в районе Балаклавы. После этого он сообщил об отбое тревоги.

Кроме того, взрывы зафиксировали и в районе мыса Фиолент вблизи Севастополя. Это свидетельствует о том, что атака могла охватывать сразу несколько направлений.

Наиболее напряженная ситуация, по сообщениям, сложилась в Феодосии. Там взрывы продолжались и после 22:00. Очевидцы сообщают о стрельбе, снаряды в небе и сильный пожар вблизи электроподстанции. По их словам, огонь сопровождается мощными вспышками, что может свидетельствовать о возгорании объектов энергетической инфраструктуры. Также поступали сообщения о новых взрывах в городе уже после первой волны атак.

Мониторинговые каналы предполагают, что основной целью могли быть именно объекты электроснабжения на полуострове. На этом фоне жителей призывают зарядить телефоны и быть готовыми к возможным перебоям со светом.

В то же время российское Минобороны заявило, что с 20:00 до 23:00 их ПВО якобы уничтожила 52 беспилотника над различными регионами России и оккупированным Крымом. Речь идет о Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской области, Московский регион и сам полуостров.

