В конце февраля 2026 года в Свердловской области впервые был объявлен режим ракетной опасности. Об этом заявил Шойгу во время совещания в Екатеринбурге.
О какой опасности рассказал Шойгу?
Сергей Шойгу заявил, что еще недавно Урал считали недосягаемым для украинских ударов. Однако после последних атак и модификации вооружения политик резко изменил мнение.
Ни один регион России не может чувствовать себя безопасно. Еще недавно Урал был недосягаемым для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы,
– сказал Шойгу.
Он отметил, что Урал имеет стратегическое значение для России, потому что там сосредоточены оборонные предприятия, энергетика, химическая промышленность и крупные нефте-газовые месторождения.
По его словам, удары по этим объектам могут нанести серьезный экономический ущерб, нарушить снабжение и дестабилизировать жизнь крупных городов.
Шойгу добавил, что в результате угрозы БпЛА на некоторых предприятиях Свердловской области вводили "режим проактивного реагирования" и эвакуировали значительное количество рабочих.
Что известно о последних атаках по России?
В России 17 марта произошла атака более 200 беспилотников, которые зафиксировали в 11 областях и временно оккупированном Крыму. Вероятно, беспилотники попали в авиационный ремонтный завод в Новгородской области.
Москва подверглась самой массированной атаке дронами, что подчеркивает уязвимость даже хорошо защищенной столицы. Обстрел вызвал значительное беспокойство среди населения и военных.
В ночь на 15 марта в России, в частности в Тихорецке, Саранске, Волгограде и Белгороде, прогремели взрывы из-за атаки дронами и ракетами. В Белгороде возникли перебои с электроэнергией, водоснабжением и теплом.