Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал политолог Валерий Дымов, отметив, что сегодня Россия вынуждена отказываться от своих "друзей" из-за сложной геополитической ситуации. Также Кремль зашел в тупик в войне.

В чем заключается геополитическое поражение Кремля?

Дымов отметил, что Россия сейчас попала в такую ситуацию, когда Сергей Шойгу, секретарь российского СНБО кланяется Ким Чин Ыну, а Путин ничего не может сделать с тем, что захватывают танкеры с флагом, который быстро "нарисовали" где-то под Венесуэлой.

"Сегодня Путин бросил Кубу, которая была козырем и символом победы Советского Союза и России еще со времен Карибского кризиса. Но сегодня у него не получается", – подчеркнул он.

Обратите внимание! США, по данным Wall Street Journal, после успешной операции в Венесуэле, до конца 2026 года, вероятно, будут пытаться сменить режим в одной из стран в Латинской Америке – на Кубе. В администрации Дональда Трампа считают, что экономика страны находится на грани коллапса, а власть, управляющая Кубой почти семьдесят лет, после потери поддержки со стороны Венесуэлы, становится особенно уязвимой.

Россияне несут огромные потери не только на фронте, о чем на Мюнхенской конференции 14 февраля отмечал Владимир Зеленский, но и свое влияние в мире.

Кроме Венесуэлы и Кубы, это Газа, Иран, а через него и влияние Россия теряет влияние на хуситов, Хезболлу, Ближний восток, цены на нефть. Эта карта уже практически битая. Далее на очереди Южный Кавказ, где Россия господствовала с середины XIX века. Путин точно этого не ожидал и это не тот мир, о котором он мечтал,

– заметил политолог.

Единственный козырь, который остался у Путина, по мнению Дымова, – это даже не "Орешник", а ядерное оружие. При этом Фридрих Мерц, канцлер Германии заявил, что ведет конфиденциальные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном относительно европейского ядерного сдерживания из-за политики американского президента.

Сегодня Европа, действительно, пробудилась. Она отказывается от российских энергоресурсов, даже от нефтепродуктов, которые производятся из российской нефти, например, в Индии. А сейчас в Европу пришло понимание, что, США уже не может гарантировать ей безопасность, как раньше,

– отметил Валерий Дымов.

Однако, по словам политолога, жаль, что это прозрение и пробуждение европейцев оплачено кровью украинцев. И об этом им надо постоянно напоминать, ведь раньше Европа аплодировала Путину, как сегодня аплодирует Украине.

