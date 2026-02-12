Об этом сообщает Fox News со ссылкой на экспертов в сфере безопасности.

Как США пытается повлиять на Россию?

По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа применяет стратегию влияния на страны-партнеры России, в частности Иран и Венесуэлу, что помогают Кремлю обходить санкции и поддерживать военные усилия. Атаки на логистические цепи и поставки союзников России, по оценкам экспертов, уже ослабляют способность Москвы вести войну.

Бывший советник спецпосланника президента США в Украине Морган Мерфи заявил, что Трамп "убрал Венесуэлу с шахматной доски" и теперь пытается ограничить влияние Ирана, что должно изменить стратегические расчеты Путина. Он напомнил, что Иран поставляет России ударные беспилотники и другую военную помощь.

Генерал ВВС США в отставке Брюс Карлсон отметил, что давление на посредников является ключевым элементом стратегии Вашингтона. По его словам, Венесуэла, Иран и так называемый "теневой флот" обеспечивают Россию ресурсами для продолжения войны, а удары по этим звеньям подрывают экономические возможности Кремля.

Эксперты отмечают, что США предлагают России "золотой мост" – возвращение к переговорам и частичное восстановление экономических связей. В Кремле это предложение пока отвергли. Аналитики считают, что дальнейший ход войны зависит от того, готова ли Россия принять международное давление и выбрать путь к миру.

Что стремится сделать Россия в мирных переговорах?