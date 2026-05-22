Об этом писало Fox News, а впоследствии подтвердила и сама Тулси Габбард.

Что известно об отставке Тулси Габбард?

Тулси Габбард уходит в отставку с должности директора национальной разведки США, чтобы поддержать своего мужа в его борьбе с "чрезвычайно редкой формой рака костей". О своем решении чиновница сообщила Дональду Трампу во время встречи в Овальном кабинете 22 мая.

Ожидается, что ее последний день на посту главы национальной разведки США будет 30 июня.

Тулси Габбард в соцсети Х опубликовала официальное письмо об увольнении, в котором она отметила, что "глубоко благодарна за доверие, которое мне оказали, и за возможность возглавить Офис директора Национальной разведки в течение последних полутора лет".

Габбард сказала, что ее муж "столкнется с серьезными вызовами в ближайшие недели и месяцы" на фоне болезни.

В настоящее время я должна отказаться от государственной службы, чтобы быть рядом с ним и полностью поддерживать его в этой борьбе,

– подчеркнула чиновница.

Она также отметила, что ее муж Авраам был ее опорой в течение одиннадцати лет брака и всегда поддерживал ее на протяжении карьерного пути. Теперь же она должна поддержать любимого в его испытании.

Габбард сказала, что она достигла "значительного прогресса" в национальной разведке США, в частности в продвижении беспрецедентной прозрачности и восстановлении целостности разведывательного общества, но признает, что "еще есть важная работа, которую нужно выполнить".

"Я полностью отдана обеспечению плавного и тщательного перехода должности в течение следующих недель, чтобы вы (президент США Дональд Трамп – 24 Канал) и ваша команда не чувствовали никаких сбоев в руководстве или потере импульса", – написала она.



Письмо Тулси Габбард об отставке с должности директора национальной разведки США / Фото с аккаунта Тулси Габбард в соцсети Х

Что сказал Дональд Трамп об отставке Габбард?

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social подтвердил, что Тулси Габбард покидает пост из-за болезни своего мужа. Глава Белого дома сказал, что не сомневается, что Авраам вскоре будет чувствовать себя лучше, чем когда-либо.

Тулси проделала невероятную работу, и нам ее будет не хватать,

– написал Трамп.

Президент США также сообщил, что главный заместитель директора национальной разведки США, Аарон Лукас, теперь будет исполняющим обязанности должности, на которой была Тулси Габбард.



Дональд Трамп подтвердил отставку Тулси Габбард / Фото с аккаунта Дональда Трампа в соцсети Truth Social

Чем запомнилась Габбард на посту директора нацразведки США?

Издание Fox News пишет, что директор национальной разведки США Тулси Габбард инициировала масштабную реорганизацию разведывательного общества. Среди ее шагов – сокращение штата агентства, что, по оценкам, позволит экономить налогоплательщикам более 700 миллионов долларов ежегодно, а также ликвидация программ DEI в структуре разведки.

В течение последнего месяца Габбард рассекретила более полумиллиона страниц правительственных документов. Речь идет, в частности, о материалах, связанные с расследованием относительно вероятных связей Дональда Трампа с Россией, а также о делах по убийствам Джона и Роберта Кеннеди.

Также Габбард создала первую в истории "рабочую группу по вопросам вооружения", которая должна координировать действия федерального правительства относительно возможного использования государственных институтов в политических целях при администрации Джо Байдена.

Кроме того, в Национальном контртеррористическом центре под ее руководством заявили, что в 2025 году удалось предотвратить въезд в США более 10 тысяч человек, связанных с наркотерроризмом, а еще более 85 тысяч человек, подозреваемых в подобных преступлениях, были внесены в список лиц под наблюдением в рамках антитеррористических программ.

Стоит отметить, что назначение Тулси Габбард на должность вызвало вопросы еще в 2024 году. С одной стороны, ее поддерживали как республиканцы, так и демократы, поскольку она до перехода в Республиканскую партию была в Демократической. Однако с другой стороны она не один раз распространяло прокремлевские нарративы, в частности, что США и НАТО якобы спровоцировали Россию на нападение на Украину.

Уже в марте 2025 года Тулси Габбард в эфире Fox News высказала критические комментарии в отношении Зеленского, заявляя, что он не разделяет ценностей свободы и безопасности. Более того, американка поставила под сомнение борьбу Украины за независимость.