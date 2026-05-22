Про це пиcало Fox News, а згодом підтвердила і сама Тулсі Габбард.

Що відомо про відставку Тулсі Габбард?

Тулсі Габбард йде у відставку з посади директора національної розвідки США, щоб підтримати свого чоловіка в його боротьбі з "надзвичайно рідкісною формою раку кісток". Про своє рішення посадовиця повідомила Дональда Трампа під час зустрічі в Овальному кабінеті 22 травня.

Очікується, що її останній день на посту очільниці національної розвідки США буде 30 червня.

Тулсі Габбард у соцмережі Х опублікувала офіційний лист про звільнення, в якому вона зазначила, що "глибоко вдячна за довіру, яку мені виявили, і за можливість очолити Офіс директора Національної розвідки протягом останніх півтора року".

Габбард сказала, що її чоловік "зіткнеться з серйозними викликами в найближчі тижні та місяці" на тлі хвороби.

На цей час я мушу відмовитися від державної служби, щоб бути поруч з ним і повністю підтримувати його в цій боротьбі,

– наголосила посадовиця.

Вона також зазначила, що її чоловік Авраам був її опорою протягом одинадцяти років шлюбу та завжди підтримував її впродовж кар'єрного шляху. Тепер же вона має підтримати коханого у його випробуванні.

Габбард сказала, що вона досягла "значного прогресу" в національній розвідці США, зокрема у просуванні безпрецедентної прозорості та відновленні цілісності розвідувального товариства, але визнає, що "ще є важлива робота, яку потрібно виконати".

"Я повністю віддана забезпеченню плавного та ретельного переходу посади протягом наступних тижнів, щоб ви (президент США Дональд Трамп – 24 Канал) та ваша команда не відчували жодних збоїв у керівництві чи втраті імпульсу", – написала вона.



Лист Тулсі Габбард про відставку з посади директорки національної розвідки США / Фото з акаунту Тулсі Габбард у соцмережі Х

Що сказав Дональд Трамп про відставку Габбард?

Американський президент Дональд Трамп на своїй сторінці у соцмережі Truth Social підтвердив, що Тулсі Габбард залишає посаду через хворобу свого чоловіка. Голова Білого дому сказав, що не сумнівається, що Авраам незабаром почуватиметься краще, ніж будь-коли.

Тулсі виконала неймовірну роботу, і нам її не вистачатиме,

– написав Трамп.

Президент США також повідомив, що головний заступник директора національної розвідки США, Аарон Лукас, тепер буде виконувачем обов'язків посади, на якій була Тулсі Габбард.



Дональд Трамп підтвердив відставку Тулсі Габбард / Фото з акаунту Дональда Трампа у соцмережі Truth Social

Чим запам'яталася Габбард на посаді директорки нацрозвідки США?

Видання Fox News пише, що директорка національної розвідки США Тулсі Габбард ініціювала масштабну реорганізацію розвідувального товариства. Серед її кроків – скорочення штату агентства, що, за оцінками, дозволить економити платникам податків понад 700 мільйонів доларів щороку, а також ліквідація програм DEI у структурі розвідки.

Протягом останнього місяця Габбард розсекретила понад пів мільйона сторінок урядових документів. Йдеться, зокрема, про матеріали, пов'язані з розслідуванням щодо ймовірних зв'язків Дональда Трампа з Росією, а також про справи щодо вбивств Джона та Роберта Кеннеді.

Також Габбард створила першу в історії "робочу групу з питань озброєння", яка має координувати дії федерального уряду щодо можливого використання державних інституцій у політичних цілях за адміністрації Джо Байдена.

Крім того, в Національному контртерористичному центрі під її керівництвом заявили, що у 2025 році вдалося запобігти в'їзду до США понад 10 тисяч осіб, пов'язаних із наркотероризмом, а ще понад 85 тисяч осіб, підозрюваних у подібних злочинах, були внесені до списку осіб під наглядом у межах антитерористичних програм.

Варто зазначити, що призначення Тулсі Габбард на посаду викликало питання ще у 2024 році. З одного боку, її підтримували як республіканці, так і демократи, оскільки вона до переходу в Республіканську партію була в Демократичній. Однак з іншого боку вона не один раз поширювало прокремлівські наративи, зокрема, що США і НАТО нібито спровокували Росію на напад на Україну.

Уже в березні 2025 року Тулсі Габбард в етері Fox News висловила критичні коментарі щодо Зеленського, заявляючи, що він не поділяє цінностей свободи та безпеки. Ба більше, американка поставила під сумнів боротьбу України за незалежність.