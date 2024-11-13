Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Після початку повномасштабного вторгнення вона звинуватила владу США і НАТО в тому, що вони спровокували напад Росії на Україну.

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Трамп назвав майбутню голову Національної розвідки США

Дональд Трамп оголосив про призначення колишньої конгресвумен від Демократичної партії Тулсі Габбард на посаду директора національної розвідки. Це рішення вже викликало багато суперечок і обіцяє стати серйозним випробуванням для затвердження її кандидатури.

Понад два десятиліття Тулсі боролася за нашу країну та свободи всіх американців. Як колишній кандидат у президенти від Демократичної партії, вона має широку підтримку в обох партіях – тепер вона горда республіканка! Я знаю, що Тулсі принесе безстрашний дух, який визначив її видатну кар’єру, у нашу розвідувальну спільноту, відстоюючи наші конституційні права та забезпечуючи мир силою,

– заявив Трамп.

Додамо, що Трамп також висунув конгресмена Метта Гетца на посаду голови мін'юсту генерального прокурора США у своїй адміністрації. Він став відомим тим, що саме з його ініціативи вперше в історії США було усунуто з посади спікера Палати представників його однопартійця Кевіна Маккарті.

Що відомо про Тулсі Габбард

Тулсі Габбард – колишній член Палати представників США від Гаваїв, коли перебувала в Демократичній партії. Покинула Демократичну партію у 2022 році через політичні розбіжності. У 2024 році вона підтримала Дональда Трампа на президентських виборах і приєдналася до Республіканської партії. Також у 2020 році вона балотувалася на пост президента США.

В Україні Габбард критикували за поширення прокремлівських наративів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії вона заявила, що США і НАТО нібито спровокували Росію на напад на Україну.

"Цієї війни і всіх страждань можна було легко уникнути, якщо адміністрація Байдена і НАТО просто визнали легітимні побоювання Росії в галузі безпеки в зв'язку з потенційним членством України в НАТО, що означало б присутність американських і натівських військ прямо на російському кордоні", – писала вона.

У березні 2022 року, слідом за заявами російської влади, вона стверджувала, що в Україні нібито діють 25 біолабораторій, заснованих США.

Під час президентської кампанії Габбард на праймеріз Демократичної партії у 2019 році Гілларі Клінтон припустила в інтерв'ю, що росіяни "готують" її для участі у виборах як кандидата від третьої партії.