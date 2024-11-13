Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press. До цього про можливе призначення Рубіо на цей пост писали ЗМІ.

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Марко Рубіо стане новим держсекретарем США

Повертаючись до Флориди з Вашингтона після зустрічі з президентом Джо Байденом, Дональд Трамп офіційно назвав Марко Рубіо як кандидата на посаду держсекретаря США. Його він призначить після своєї інавгурації у січні 2025 року.

Він буде сильним захисником нашої нації, справжнім другом наших союзників і безстрашним воїном, який ніколи не відступиться перед нашими противниками,

– сказав Трамп про Рубіо в заяві.

У виданні зазначили, що Марко Рубіо раніше був критиком політики Дональда Трампа у Республіканській партії. Але тепер сенатор виступає ярим захисником новообраного президента країни, що зрештою проклало його шлях до головного дипломата США.

Консервативний законодавець з Флориди є відомим "яструбом" щодо Китаю, Куби та Ірану, і був серед головних людей у команді республіканця, щоб стати напарником Трампа цього літа.

Наразі на Капітолійському пагорбі Рубіо є заступником голови комітету Сенату з розвідки та членом комітету Сенату з міжнародних відносин. Він наполягав на жорсткішій позиції проти Китаю та був відомий своєю політикою за заблокування застосунку TikTok у США, оскільки його материнська компанія є китайською.

Він та інші законодавці стверджують, що Пекін може вимагати доступу до даних користувачів, коли захоче.

До слова, Марко Рубіо раніше висловлювався щодо війни Росії проти України. За словами американського політика, війна в Україні "зайшла у глухий кут", тому наразі її потрібно "довести до завершення". Таким чином ця позиція відповідає політиці Дональда Трампа щодо конфлікту.