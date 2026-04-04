У Білому домі не виключають нових звільнень після відставки генерального прокурора. Про це пише Reuters.

Чому Трамп хоче звільнити частину високопосадовців?

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість ширших змін у складі кабінету міністрів на тлі зростаючого політичного тиску через війну з Іраном.

За їхніми словами, можливі перестановки можуть стати своєрідним перезавантаженням адміністрації на тлі складної політичної ситуації. П’ятитижневий конфлікт уже призвів до зростання цін на пальне, зниження рівня підтримки президента та посилення занепокоєння серед республіканців напередодні проміжних виборів.

Поштовхом до нових кадрових рішень могла стати нещодавня відставка генерального прокурора Пем Бонді. У політичних колах дедалі частіше звучить думка, що вона не стане останньою.

Як зазначають у Білому домі, частина команди президента також вважає, що зміни можуть бути необхідними для демонстрації рішучості.

Перетворення, щоб показати дії, – це непогано, чи не так?

– сказав один із чиновників.

За інформацією джерел, серед потенційних кандидатів на звільнення – директорка національної розвідки Тулсі Габбард та міністр торгівлі Говард Латнік, а також міністр армії США Ден Дрісколл. Повідомляється, що Трамп останніми місяцями висловлював невдоволення роботою розвідки та навіть обговорював можливу заміну її керівництва.

Водночас деякі союзники президента приватно наполягають на звільненні Латніка. Причиною, зокрема, стали нові згадки про його зв’язки з Джеффрі Епштейном, що викликало хвилю критики.

Попри це, офіційно Білий дім заперечує плани негайних змін. Речник адміністрації наголосив, що президент "зібрав найталановитіший та найвпливовіший Кабінет Міністрів за всю історію, і вони разом здобули історичні перемоги від імені американського народу".

Додатковим фактором тиску стала реакція на нещодавнє звернення Трампа до нації щодо війни. За словами одного з чиновників, промова не виправдала очікувань. Також у Білому домі визнають економічний фактор невдоволення виборців.

Виборці терплять ідеологічні меседжі, але ціни на пальне вони відчувають одразу,

– пояснив один із представників адміністрації.

Соціологічні дані також не на користь президента. Згідно з опитуванням Reuters, лише 36% американців схвалюють його роботу, а близько 60% не підтримують війну з Іраном. Водночас джерела зазначають, що сам Трамп серйозно розчарований медійним висвітленням конфлікту. Він нібито дав зрозуміти своїй команді, що хоче бачити більше позитивних новин про дії адміністрації.

При цьому у владних колах визнають, що питання змін залишається відкритим. Наразі остаточне рішення щодо кадрових перестановок не ухвалене. Водночас очікується, що Трамп може піти на зміни вже найближчим часом, аби стабілізувати політичну ситуацію перед важливими виборами.

