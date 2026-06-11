Про це Дональд Трамп написав у соцмережі.

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Як Трамп привітав Пашиняна?

Трамп написав, що вітає Пашиняна з його "переконливою перемогою" на парламентських виборах у Вірменії.

Лідер США додав, що за керівництва такого прем'єр-міністра, країна досягне величі та удачі.

Я був дуже гордий підтримати його переобрання і не маю жодних сумнівів, що під його керівництвом прекрасна Вірменія досягне рівня величі та успіху, який перевершить навіть найсміливіші очікування,

– написав Трамп.

Зеленський також привітав Пашиняна з перемогою: що відомо

У Вірменії пройшли парламентські вибори – вперше з 2018 року. Перемогу отримала партія чинного прем'єра Нікола Пашиняна, який останнім часом взяв курс на зближення з ЄС.

Президент України Володимир Зеленський привітав Вірменію з проведенням демократичних і вільних виборів, а прем'єра Нікола Пашиняна – з перемогою. Він зазначив, що на виборах у Вірменії перемогли суверенітет, незалежність та право вірменського народу самостійно визначати своє майбутнє.

Зеленський також заявив, що Україна готова розширювати співпрацю з Вірменією. За його словами, зараз важливо, щоб Євросоюз реально підтримав країну та допоміг людям відчути переваги відносин із Європою. Він додав, що для Євросоюзу це своєрідна перевірка, тому діяти потрібно швидко й не втрачати можливостей.