США можуть не продовжити договір

Американський президент 10 червня здивував заявою щодо ключової угоди з країнами-сусідками. Деталі передає Bloomberg.

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Уже 1 липня США, Канада та Мексика мають розв'язати питання щодо продовження договору USMCA, укладеного ще за першої каденції Трампа на 16 років. Якщо цього не станеться, країнам доведеться щороку переглядати умови співпраці.

Господар Білого дому вже дав зрозуміти, що не налаштований підтримувати поновлення угоди. Утім, він також не сказав, чи розглядає можливість повного виходу з цього формату, хоча така опція існує й потребує попередження за пів року.

Нам не потрібні їхні автомобілі, нам не потрібна їхня деревина, нам не потрібна їхня енергія, нам не потрібно нічого з того, що у них є… А їм потрібно все, що є у нас, і вони повинні ставитися до нас краще,

– переконаний Трамп.

До слова, саме USMCA дозволяла багатьом товарам із Канади та Мексики уникати додаткових мит, що пом'якшувало ціновий тиск на американських споживачів. Попри це Трамп вважає, що США можуть обійтися без імпорту з цих країн. "Я не збираюся продовжувати угоду", – заявив він журналістам.

ЗМІ пишуть, що таке рішення створює передумови для багатомісячних або навіть багаторічних переговорів між сусідніми державами щодо умов торгівлі в ключових галузях, зокрема автомобільній промисловості.