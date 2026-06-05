Що відомо про майбутню угоду

Уже через кілька годин Дональд Трамп також прокоментував ситуацію. Деталі повідомили в Bloomberg у п'ятницю, 5 червня.

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Президент США не став заперечувати підготовку домовленостей щодо торгівлі. Ба більше, він висловив у них неабияку впевненість.

Ми укладемо угоду, бо, знаєте, мені дуже подобається ваш прем'єр-міністр (Нарендра Моді – 24 Канал). Він мій добрий друг. Ми чудово ладнаємо, і ми укладемо угоду. У нас дуже добрі стосунки,

– сказав Трамп в Овальному кабінеті.

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До слова, про перші умови співпраці країни домовилися в лютому, а остаточно завершити підготовку договору сторони розраховували вже у березні. Попередньо передбачалося, що індійський експорт до США обкладатимуть митом у розмірі 18% – замість 50%, про які Вашингтон оголосив торік. Однак переговорний процес загальмував після того, як Верховний суд США скасував відповідні тарифи.

Намагаючись повернутися до жорсткішої політики, на початку червня в Білому домі запропонували запровадити нові імпортні мита щонайменше в 10% для 60 торговельних партнерів США, включно з Індією.

Ці країни нібито не забезпечили належного виконання законів, що забороняють ввезення вироблених із застосуванням примусової праці товарів. Відтоді Нью-Делі закликає розв'язувати спірні питання шляхом прямих переговорів, зокрема відмовившись від подібних розслідувань.

Цікаво! Наприкінці квітня між країнами спалахнув конфлікт. У своїй соцмережі Truth Social американський президент назвав Індію "пекельною дірою", коментуючи імміграційну політику США. Це обурило іншу сторону – в індійському МЗС зауважили, що такі слова є необґрунтованими та не відповідають реальності відносин, які базуються на взаємній повазі.