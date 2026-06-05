Что известно о предстоящем соглашении

Уже через несколько часов Дональд Трамп также прокомментировал ситуацию. Детали сообщили в Bloomberg в пятницу, 5 июня.

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Президент США не стал отрицать подготовку договоренностей по торговле. Более того, он выразил в них большую уверенность.

Мы заключим соглашение, потому что, знаете, мне очень нравится ваш премьер-министр (Нарендра Моди – 24 Канал). Он мой хороший друг. Мы прекрасно ладим, и мы заключим соглашение. У нас очень хорошие отношения,

– сказал Трамп в Овальном кабинете.

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К слову, о первых условиях сотрудничества страны договорились в феврале, а окончательно завершить подготовку договора стороны рассчитывали уже в марте. Предварительно предполагалось, что индийский экспорт в США будут облагать пошлиной в размере 18% – вместо 50%, о которых Вашингтон объявил в прошлом году. Однако переговорный процесс затормозился после того, как Верховный суд США отменил соответствующие тарифы.

Пытаясь вернуться к более жесткой политике, в начале июня в Белом доме предложили ввести новые импортные пошлины минимум в 10% для 60 торговых партнеров США, включая Индию.

Эти страны якобы не обеспечили надлежащего выполнения законов, запрещающих ввоз произведенных с применением принудительного труда товаров. С тех пор Нью-Дели призывает решать спорные вопросы путем прямых переговоров, в частности отказавшись от подобных расследований.

Интересно! В конце апреля между странами вспыхнул конфликт. В своей соцсети Truth Social американский президент назвал Индию "адской дырой", комментируя иммиграционную политику США. Это возмутило другую сторону – в индийском МИД отметили, что такие слова являются необоснованными и не соответствуют реальности отношений, которые базируются на взаимном уважении.