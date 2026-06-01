Как война в Иране влияет на авиасферу Индии

О том, какая ситуация с авиарейсами в Индии, пишет Bloomberg.

По просьбе авиакомпаний индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы не повысили цены на авиатопливо для местных рейсов. Это связано с тем, что в стране пытаются побороть последствия войны на Ближнем Востоке.

Поэтому, цены на топливо для внутренних рейсов в течение июня останутся неизменными – 104 927 рупий, или 1 104,25 доллара, за килолитр.

Обратите внимание! В апреле уровень подорожания авиатоплива в Индии составил 8,6%. Тогда правительство требовало оставить соответствующую ставку на май и не повышать цены дополнительно.

Известно, что НПЗ помогли авиакомпаниям не только со стоимостью топлива для местных перелетов. Нефтеперерабатывающие заводы согласились снизить цены на топливо также для международных рейсов.

Решение заводов является реакцией на обращение авиакомпаний, которые просили приостановить повышение цен на внутренние рейсы до конца войны. Ведь после того, как расходы на авиацию выросли и для пассажиров повысили тарифы, снизился спрос. Поэтому, основные перевозчики сократили количество рейсов в марте и апреле.

Экономика Индии и последствия войны

В общем Индия из тех стран, которые очень зависят от импорта нефти и топлива. Рост цен в результате войны в Иране, существенно сказывается на экономике страны.

Например, государственные НПЗ имеют огромные убытки, поэтому вынужденно повышают стоимость топлива. В частности дорожает бензин. Таким образом планируют уравновесить ситуацию и уменьшить давление.

В частности Индия создала меры для смягчения так называемого удара по авиационной отрасли. Сейчас можно применять скидки на плату за парковку самолетов. Также страна ввела снижение налогов на топливо для рейсов, следующих из Дели или Мумбаи (крупнейших аэропортов страны).

Известно, национальные авиаперевозчики использовали воздушный простой Ирана, чтобы летать в Европу и Америку. Началось это после того, как Пакистан запретил использовать свое воздушное пространство индийским самолетам.

Напомним, что одним из последствий войны на Ближнем Востоке для Индии является уменьшение объемов нефтепереработки. Страна является третьим из крупнейших импортеров нефти в мире. А только за апрель уровень переработки нефти на местных НПЗ упал на 2,2% в годовом измерении.

В частности известно, что Индия начала получать значительное количество поставок нефти от Латинской Америки и Африки, что происходило в результате начала войны в Иране. Поэтому, в мае Индия фактически заменила поставки с Ближнего Востока на нефть из Венесуэлы, Бразилии, Нигерии, Анголы.