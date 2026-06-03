Що відомо про нові тарифи США?

Це сталося після того, як в адміністрації дійшли висновку, що їхні зусилля щодо обмеження торгівлі товарами (які виготовлені із застосуванням примусової праці) є недостатніми та створюють перешкоди для торгівлі зі США, про що пише Reuters 3 червня.

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Пропозиція від Офісу торгового представника США (USTR) стала черговим результатом розслідування щодо недобросовісних торгівельних практик за Розділом 301. Вона оприлюднена на тлі спроб адміністрації Трампа відновити надзвичайні мита.

Нагадаємо! Вони були скасовані рішенням Верховного суду США. Це сталося ще у лютому.

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USTR повідомив, що має намір запровадити мита у розмірі 10% у межах розслідування щодо примусової праці на імпорт з таких країн:

Канади;

Еквадору;

Європейського Союзу;

Індонезії;

Мексики;

Пакистану;

Аргентини;

Бангладеш;

Камбоджі;

Сальвадору;

Гватемали;

Малайзії;

Тайваню;

Великої Британії.

Для решти 45 країн, які потрапили під розслідування, пропонується встановити додаткові мита на рівні 12,5%.

Нездатність наших найважливіших торгівельних партнерів розв'язати проблему імпорту товарів, виготовлених із застосуванням примусової праці, є неприйнятною,

– заявив торговий представник США Джеймісон Грір.

Він додав, що це створює ситуацію, коли американські працівники "змушені конкурувати на світовому ринку в нерівних умовах".

Цікаво! USTR також повідомив про пропозицію створити спеціальний механізм для текстильної галузі, який дозволить певному обсягу імпорту одягу та текстильних виробів ввозитися до США за зниженими тарифними ставками. Однак конкретні ставки мит та дозволені обсяги імпорту поки що не розголошуються.

Оголошення було зроблене напередодні завершення дії тимчасового мита у розмірі 10% – 24 липня. Воно було запровадженого адміністрацією Трампа 20 лютого – у день, коли Верховний суд США скасував тарифи Трампа, які введені на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA).

У понеділок USTR також запропонував запровадити мито у 25% на значну частину бразильських товарів за результатами розслідування щодо цифрової торгівельної політики Бразилії та її системи преференційних тарифів.

Крім того, найближчим часом очікується оприлюднення результатів ще одного масштабного розслідування за Розділом 301 щодо надлишкових промислових потужностей у 16 торгівельних партнерів США, включно з Китаєм.

У висновках щодо примусової праці USTR зазначив, що з-під дії нових мит будуть виведені низка товарів, зокрема:

енергоресурси;

рідкоземельні елементи та деякі інші метали;

яловичина;

кава;

окремі види фруктів та овочів;

фармацевтична продукція;

органічні хімікати;

авіаційні комплектуючі.

Зауважте! Торгове представництво США прийматиме громадські коментарі щодо запропонованих мит та інших заходів до 6 липня, а публічні слухання заплановані на 7 липня.

Що ще варто знати про тарифи Трампа?

Нагадаємо, що у травні Дональд Трамп оголосив про підвищення тарифів на автомобілі з Євросоюзу до 25%. І це попри попередню торгівельну угоду про мито у розмірі 15%. У ЄС розкритикували дії американського президента.

Наразі Європейський Союз прагне завершити торгівельну угоду зі США до 4 липня. Такий дедлайн встановив Трамп. Він пояснив, що дав час до "250-річчя США".

Слід також додати, що торговий суд США визнав нові мита Трампа незаконними. Суд постановив, Дональд Трамп помилково використав пункт 122 Закону про торгівлю 1974 року для запровадження нових глобальних мит у розмірі 10%. Таким чином, суд заборонив стягувати подібні мита.