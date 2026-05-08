Що постановив Торговий суд?

І хоча думки колегії розділилися, двоє суддів більшістю голосів все ж таки визнали нові мита незаконними, пише Reuters.

Суд заборонив адміністрації Трампа стягувати ці мита.

Трампу, звісно, це не сподобалося. Він звинуватив у рішенні суду "двох радикальних лівих суддів" і водночас натякнув, що знайде нове рішення щодо мит.

Тож мене вже нічим не здивуєш, коли йдеться про суди. Абсолютно нічим. Ми отримуємо одне рішення – і робимо це іншим способом,

– заявив президент журналісти.

Зауважте! Фахівці прогнозують, що адміністрація, ймовірно, оскаржить рішення суду у вищих інстанціях. А пізніше цього року може запровадити постійні тарифи, скориставшись вже іншим законодавством.

Кому скасували нові мита?

Водночас глобальні мита у 10% суд заблокував лише для кількох позивачів, пише Politico.

Нові тарифи Трампа оскаржували 24 штати, імпортер спецій Burlap & Barrel та виробник іграшок Basic Fun. Однак судова колегія вирішила, що юридичні підстави для позову мають лише штат Вашингтон і дві компанії. Тому заборона на стягування мит поширюється лише на них.

Приватні позивачі не навели конкретних аргументів на користь універсальної судової заборони. Витрати одного позивача не є належною підставою для застосування загальної заборони. Відповідно суд відмовляється ухвалювати універсальну заборону,

– йдеться у рішенні.

Тобто 10% тарифи залишаються чинними для всіх інших імпортерів

Водночас юристи заявили, що це рішення створює прецедент, на який інші компанії можуть посилатися і подавати позови до суду.

Як компанії відреагували на рішення суду?

Дві компанії, яких звільнили від сплати 10% тарифів, привітали рішення суду. Вони заявили, що мита створили значну фінансову й операційну невизначеність, оскільки їхній бізнес залежить від глобальних ланцюгів постачання.

Це рішення – важлива перемога для американських компаній, які покладаються на глобальне виробництво, щоб постачати безпечну й доступну продукцію. Незаконні тарифи ускладнюють для таких компаній, як наша, конкуренцію та розвиток,

– заявив директор Basic Fun! Джей Форман.

Економісти вже прогнозують, що це рішення суду, ймовірно, призведе до нової затяжної юридичної боротьби за повернення мільярдів доларів, які тисячі компаній сплатили у вигляді тарифів.

Зауважте! Якщо адміністрація Трампа подасть апеляцію, справа перейде до Федерального апеляційного суду США, який раніше вже ухвалював рішення проти окремих тарифів.

Навіщо Трамп запровадив тарифи у 10%?

20 лютого Верховний суд США постановив, що більшість тарифів, запроваджених Дональдом Трампом, є незаконними. Раніше політик вводив їх на підставі закону International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), але він надає президенту право лише регулювати імпорт та експорт у разі виникнення загрози для країни.

У відповідь на рішення суду Трамп заявив про своє "глибоке розчарування" та швидко підписав новий указ. Документ передбачає введення глобальних 10% мит для всіх країн, однак лише на тимчасовий період – 150 днів.

Адміністрація Трампа також продовжує шукати способи повернути решту своїх тарифів через різноманітні юридичні інструменти. Ще у березні офіс торгівельного представника США розпочав розслідування щодо десятків країн на основі пункту 301 Закону про торгівлю 1974 року. Очікується, що саме цей механізм може стати підставою для запровадження нових масштабних мит уже цього літа.