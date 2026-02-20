Трамп обурився рішенням Верховного суду та вирішив ввести додаткові тарифи. Про це стало відомо з брифінгу в Білому домі.

Дивіться також "Серйозний удар по Трампу": Верховний суд США скасував більшість його тарифів

Що заявив Трамп про нові мита для всього світу?

Президент США Дональд Трамп заявив про намір встановити універсальне мито на рівні 10% у додаток до чинних тарифів. За його словами, таке рішення стане відповіддю на постанову Верховного суду США, який визнав запроваджені ним імпортні мита незаконними.

Трамп висловив "глибоке розчарування" вердиктом і заявив, що йому "соромно за деяких членів суду". Він також стверджує, що суд нібито перебував під впливом іноземних інтересів.

Президент США також розкритикував суддів-демократів, заявивши, що вони автоматично голосують проти його ініціатив, як і демократи в Конгресі. На його думку, опоненти виступають проти всього, що, як він вважає, робить Америку "сильною і знову великою".