Як Європа відреагувала на тарифи Трампа?

Зокрема Ланге назвав план Трампа неприйнятним, про що йдеться у його дописі у соціальній мережі Х.

Бернд Ланге Очільник Комітету з міжнародної торгівлі Європарламенту План Дональда Трампа запровадити 25% мита на автомобілі з ЄС є неприйнятним.

Згідно з його словами, Європейський парламент досі дотримується домовленостей, досягнутих у Шотландії, та працює над завершенням законодавства. І доки Євросоюз виконує свої зобов’язання, американська сторона продовжує їх порушувати.

Від мит на понад 400 видів сталевої та алюмінієвої продукції до нинішнього удару по автомобілях – усе це демонструє явну ненадійність,

– зазначив Бернд Ланге.

Зауважте! Ланге додав, що Європа вже бачила подібні довільні кроки раніше. Навіть щодо партнерів. А тепер ЄС має зберігати чіткість позиції та твердість.

Нагадаємо, що 1 травня американський лідер Дональд Трамп оголосив, що підвищить тарифи на автомобілі з Європейського Союзу до 25%. І це попри угоду про торгівлю, яка була укладена з Євросоюзом.

Про це Трамп написав у своїй мережі Truth Social. Він зокрема заявив, що ЄС угоди не дотримується.

Дональд Трамп Президент США Я радий повідомити, що, з огляду на те, що Європейський Союз не дотримується нашої торговельної угоди, про яку ми повністю домовилися, наступного тижня я підвищу мита, що стягуються з Європейського Союзу на легкові та вантажні автомобілі, які ввозяться до Сполучених Штатів. Мито буде підвищено до 25%.

Зверніть увагу! Трамп також додав, що якщо Європа вироблятиме автомобілі та вантажівки на заводах у США, то мита не буде.

Європейський Союз та Сполучені Штати уклали торговельну угоду торік. Це відбулося після перемовин президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн та президента США Дональда Трампа 27 липня.

Очільниця ЄК зазначила, що ЄС та США погодилися на єдину тарифну ставку у 15% для переважної більшості експорту з Євросоюзу, зокрема автомобілі. Про це писала "Європейська правда".

Тоді фон дер Ляєн також наголосила, що 15% – це "верхня межа".

Що ще відомо про тарифи Дональда Трампа?

Нагадаємо, що Трамп вже також скасував важливе мито для Великої Британії. Мова йде про тариф на шотландський віскі для Лондона.

Дональд Трамп пояснив, що зняв усі обмеження для Шотландії та американського штату Кентуккі у сфері віскі та бурбону. Він додав, що люди давно хотіли цього, адже між державами існувала чудова торгівля, зокрема у сфері використання дерев’яних бочок.

А керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив, що представник монархії Великої Британії прибув до США. Згідно з його словами, чинний король Великої Британії займається дипломатією. І основа мета – налагодити діалог між США та Європою покращився. А статус монарха Чарльза III дуже приваблює Трампа.