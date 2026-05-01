Які мита для ЄС хоче підняти Трамп?

Йдеться про легкові та вантажні автомобілі, які ввозять до США. Деталі глава держави анонсував у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, він "радий оголосити" про нововведення, які заплановано на наступний тиждень. Тарифи для автомобілів, що надходять із ЄС, зростуть до 25%.

Повністю зрозуміло і погоджено, що якщо вони (європейські компанії – 24 Канал) вироблятимуть автомобілі та вантажівки на заводах у США, жодного тарифу не буде,

– додав він.

Наразі американці активно будують нові автопідприємства, які планують запустити вже незабаром. У сектор нібито інвестують понад 100 мільярдів доларів, що президент назвав рекордом в історії галузі.

Нагадаємо, раніше Reuters писав, що найбільший європейський автовиробник Volkswagen подібно до своїх конкурентів переживає складний період. Мита США коштують компанії мільярди доларів, а конкуренція в Китаї скорочує її частку на найбільшому авторинку світу.

Які мита напередодні скасував Трамп?

Окрім того, Трамп прокоментував своє попереднє рішення щодо шотландського віскі. Мита на цей вид алкоголю скасовано "на честь" монархів Сполученого Королівства, які днями відвідали США з офіційним візитом.

Король і королева змусили мене зробити те, чого ніхто інший не зміг зробити, навіть не попросивши! Це велика честь – прийняти їх обох у США,

– пояснив господар Білого дому.

Однак ще нещодавно він неодноразово погрожував Великій Британії переглядом торгівельної угоди. "Гнів" президента викликали податок на цифрові послуги для американських технологічних гігантів та позиція Кіра Стармера щодо війни на Близькому Сході.