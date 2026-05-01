Какие пошлины для ЕС хочет поднять Трамп?

Речь идет о легковых и грузовых автомобилях, которые ввозят в США. Детали глава государства анонсировал в своей соцсети Truth Social.

По словам Трампа, он "рад объявить" о нововведениях, которые запланированы на следующую неделю. Тарифы для автомобилей, поступающих из ЕС, вырастут до 25%.

Полностью понятно и согласовано, что если они (европейские компании – 24 Канал) будут производить автомобили и грузовики на заводах в США, никакого тарифа не будет,

– добавил он.

Сейчас американцы активно строят новые автопредприятия, которые планируют запустить уже вскоре. В сектор якобы инвестируют более 100 миллиардов долларов, что президент назвал рекордом в истории отрасли.

Напомним, ранее Reuters писал, что крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen подобно своим конкурентам переживает сложный период. Пошлины США стоят компании миллиарды долларов, а конкуренция в Китае сокращает ее долю на крупнейшем авторынке мира.

Какие пошлины накануне отменил Трамп?

Кроме того, Трамп прокомментировал свое предыдущее решение по шотландского виски. Пошлины на этот вид алкоголя отменены "в честь" монархов Соединенного Королевства, которые на днях посетили США с официальным визитом.

Король и королева заставили меня сделать то, чего никто другой не смог сделать, даже не попросив! Это большая честь – принять их обоих в США,

– объяснил хозяин Белого дома.

Однако еще недавно он неоднократно угрожал Великобритании пересмотром торгового соглашения. "Гнев" президента вызвали налог на цифровые услуги для американских технологических гигантов и позиция Кира Стармера по войне на Ближнем Востоке.