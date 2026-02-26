Как тарифы Трампа угрожают США?

На этом американский лидер не остановился и пригрозил повысить ставку до 15%. Теперь Международный валютный фонд предостерег – споры вокруг введения тарифов могут в первую очередь подорвать мощную экономику США, передает Bloomberg.

Администрация президента оправдывает изменение торговой политики "кризисом в платежном балансе США", однако многие экономисты относятся к этому аргументу скептически.

Например, глава МВФ Кристалина Георгиева признала, что дефицит текущего счета "слишком большой", но добавила – это не является немедленной или острой проблемой.

Зато снижение чистой инвестиционной позиции США может сделать их экономику уязвимой. Кроме того, бюджетный дефицит страны по историческим меркам остается очень большим, поэтому МВФ призвал принять меры для его сокращения.

Рост соотношения государственного долга к ВВП и увеличение уровня краткосрочного долга к ВВП представляют все больший риск для стабильности экономики США и мира,

– говорится в исследовании.

Положительным сигналом называют быстрый рост производительности американской рабочей силы, однако и здесь есть другая сторона – ужесточение иммиграционной политики может сузить предложение, обострить дефицит кадров и, как следствие, сдерживать экономическое развитие.

Также в МВФ обеспокоены давлением администрации Трампа на Федеральную резервную систему – с целью снижения процентных ставок. В то же время сокращение финансирования ведомств, занимающихся сбором статистики и налогов, может подорвать качество экономической политики.

К слову, Георгиева встретилась с американским министром финансов Скоттом Бессентом и председателем ФРС Джеромом Пауэллом.

Какие последствия уже имели тарифы?