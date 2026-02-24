Что известно о новых тарифах?

Таким образом Белый дом хочет сохранить свою торговую политику и сохранить пошлины для стран, пишет Bloomberg.

Более того, в ответ на решение суда Трамп пригрозил повысить ставку новых пошлин для всех стран до 15%. Однако пока в силу вступили только тарифы в 10%, а официального распоряжения об их увеличении президент пока не издавал.

В Белом доме заявили, что еще работают над указом, который будет предусматривать повышение ставки торговых пошлин до 15%. Но пока, по словам источников, сроки введения высших пошлин не определены.

Трамп применяет базовую 10% пошлину в соответствии с разделом 122 Закона о торговле 1974 года, который позволяет президенту вводить пошлину на 150 дней без одобрения Конгресса,

– отмечает издание.

После завершения этого срока администрация президента должна согласовать новые пошлины с Конгрессом, но в Белом доме уже заявили, что не планируют опираться в торговой политике на решение законодателей.

Важно! Указ Трампа о новых пошлинах имеет определенные исключения для товаров, которые предусмотрены торговым соглашением USMCA между США, Мексикой и Канадой. Также пошлины не будут применяться к некоторым сельскохозяйственным товарам, которые освободили от сборов из-за отмененных тарифы Трампа.

Что дальше планирует Трамп по тарифам?

У Трампа уже заявили, что тарифы и в дальнейшем будут оставаться центральной частью его торговой политики, пишет The Guardian.

Главный торговый представитель США Джеймисон Грир настаивает, что пошлины якобы предоставляют важные рычаги влияния американскому бизнесу в мире.

Реальность такова: мы хотим сохранить текущую политику и дать бизнесу понять, что это наш избранный курс. Политика не изменилась. Мы продолжим двигаться в этом направлении,

– подчеркнул Грир.

Сейчас Белый дом планирует срочно провести ряд расследований, которые помогли бы Трампу вводить пошлины односторонне и восстановить таможенный режим, который фактически разрушило решение Верховного суда.

В то же время представители Трампа призвали страны выполнять торговые соглашения, которые те заключили с США в прошлом году.

Мы хотим, чтобы они понимали: эти соглашения будут выгодными. Мы будем их придерживаться. Мы ожидаем, что и наши партнеры будут их придерживаться,

– настаивает Грир.

Заметьте! Аналитики отмечают, что усилия администрации, направленные на отстройку "тарифной стены", могут длиться месяцами, создавая торговый хаос в мире.

Как в мире реагируют на новые тарифы США?