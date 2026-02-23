Какие новые меры планирует Трамп?

Глава Белого дома пообещал взяться за другие инструменты для введения новых тарифов и торговых лицензий, хотя не рассказал подробности, пишет Reuters.

Дональд Трамп Президент США Суд также одобрил все другие тарифы, которых очень много, и все они могут быть использованы гораздо мощнее и чувствительнее, с юридической определенностью, чем те тарифы, что использовались изначально.

Более того, только на тарифах Трамп останавливаться не собирается. Президент намекнул, что рассматривает возможность использовать торговые лицензии для давления на другие страны.

Непостижимо, но согласно решению (суда – 24 канал), я не могу взимать с них лицензионный сбор. НО ВСЕ ЛИЦЕНЗИИ ПРЕДПОЛАГАЮТ СБОРЫ, почему же Соединенные Штаты не могут этого делать? Вы создаете лицензию, чтобы получить сбор! Судебное решение этого не объясняет, но я знаю ответ!

– пригрозил глава Белого дома в своей соцсети.

Трамп также еще раз раскритиковал судей Верховного суда, которые пошли против него. Особенно досталось двум из них, которых он сам назначил во время своего первого срока.

Напомним! В пятницу, 20 февраля, Верховный суд США фактически отменил многочисленные тарифы на импорт из других стран, введенные Трампом в прошлом году. Суд постановил, что президент превысил свои полномочия, когда использовал закон 1977 года "О чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA)" для введения пошлин.

Как Трамп ответил на решение суда?

Трамп ответил на решение Верховного суда новыми тарифами, пишет CNN.

Сначала он заявил, о введении глобальных тарифов на импорт из всех стран на уровне 10%.

Но уже в субботу президент повысил эти пошлины до 15% – это максимальный уровень, разрешенный законом.

Дело в том, что для этих новых тарифов Трамп воспользовался статьей 122 Закона о торговле от 1974 года. Она позволяет вводить временные пошлины только на 150 дней без согласования с Конгрессом.

Но у Трампа уже заявили, что не планируют просить одобрения Конгресса каждый раз, как президент решит ввести новые торговые тарифы. При этом отметили, что администрация не изменит своей торговой стратегии из-за судебного решения.

Политика не изменилась. Юридические инструменты для ее реализации могут меняться, но не сама стратегия. Мы продолжим двигаться в этом направлении,

– отметил главный торговый представитель США Джеймисон Грир.

Заметьте! Между тем в Таможенной и пограничной службе США (CBP) объявили, что со вторника, 24 февраля, прекратят собирать старые тарифы Трампа, которые суд признал незаконными.

Как реагируют торговые партнеры США?