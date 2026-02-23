Які нові заходи планує Трамп?

Глава Білого дому пообіцяв взятися за інші інструменти для запровадження нових тарифів та торгових ліцензій, хоча не розповів подробиці, пише Reuters.

Дональд Трамп Президент США Суд також схвалив усі інші тарифи, яких дуже багато, і всі вони можуть бути використані набагато потужніше і дошкульніше, з юридичною визначеністю, ніж ті тарифи, що використовувалися спочатку.

Ба більше, лише на тарифах Трамп зупинятися не збирається. Президент натякнув, що розглядає можливість використати торгові ліцензії для тиску на інші країни.

Незбагненно, але згідно з рішенням (суду – 24 канал), я не можу стягувати з них ліцензійний збір. АЛЕ ВСІ ЛІЦЕНЗІЇ ПЕРЕДБАЧАЮТЬ ЗБОРИ, чому ж Сполучені Штати не можуть цього робити? Ви створюєте ліцензію, щоб отримати збір! Судове рішення цього не пояснює, але я знаю відповідь!

– пригрозив глава Білого дому у своїй соцмережі.

Трамп також ще раз розкритикував суддів Верховного суду, які пішли проти нього. Особливо дісталося двом з них, яких він сам призначив під час свого першого терміну.

Нагадаємо! У п'ятницю, 20 лютого, Верховний суд США фактично скасував численні тарифи на імпорт з інших країн, запроваджені Трампом минулого року. Суд постановив, що президент перевищив свої повноваження, коли використав закон 1977 року "Про надзвичайні економічні повноваження (IEEPA)" для уведення мит.

Як Трамп відповів на рішення суду?

Трамп відповів на рішення Верховного суду новими тарифами, пише CNN.

Спочатку він заявив, про запровадження глобальних тарифів на імпорт з усіх країн на рівні 10%.

Та вже у суботу президент підвищив ці мита до 15% – це максимальний рівень, дозволений законом.

Річ у тім, що для цих нових тарифів Трамп скористався статтею 122 Закону про торгівлю від 1974 року. Вона дозволяє уводити тимчасові мита лише на 150 днів без узгодження з Конгресом.

Та у Трампа вже заявили, що не планують просити схвалення Конгресу кожного разу, як президент вирішить ввести нові торгівельні тарифи. При цьому наголосили, що адміністрація не змінить своєї торгівельної стратегії через судове рішення.

Політика не змінилася. Юридичні інструменти для її реалізації можуть змінюватися, але не сама стратегія. Ми продовжимо рухатися в цьому напрямку,

– зауважив головний торговий представник США Джеймісон Грір.

Зауважте! Тим часом у Митній та прикордонній службі США (CBP) оголосили, що з вівторка, 24 лютого, припинять збирати старі тарифи Трампа, які суд визнав незаконними.

Як реагують торгівельні партнери США?