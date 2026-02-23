Що відомо про повідомлення Китаю до США?

Також Китай попередив, що протистояння між двома державами є "шкідливими", про що пише Reuters.

Читайте також Нова колоніальна політика: як Китай "захопив" кілька російських регіонів

Коментарі Міністерства торгівлі Китаю прозвучали через кілька днів після того, як найвищий суд США скасував значну частину тарифів, які Трамп використовував у глобальній торгівельній війні, зокрема й проти Китаю.

Протягом кількох годин після цього рішення Дональд Трамп заявив, що запровадить нове мито у розмірі 10% на імпорт до США з усіх країн, починаючи з вівторка. Але згодом підвищив його до 15%.

Односторонні тарифи США… порушують міжнародні торгівельні правила та внутрішнє законодавство США і не відповідають інтересам жодної зі сторін,

– заявило китайське міністерство.

У відомстві наголосили, що співпраця між Китаєм і США вигідна обом сторонам. Проте боротьба є шкідливою.

Зауважте! Очікується, що торгівля і тарифи домінуватимуть у порядку денному Китаю та США напередодні візиту Трампа до Китаю наприкінці березня – на початку квітня, коли він зустрінеться зі Сі Цзіньпіном.

Заплановані Трампом нові мита ґрунтуються на окремому, але ще не перевіреному законі – так званому Розділі 122. Він дозволяє запроваджувати тарифи до 15%, але вимагає схвалення Конгресу для їх продовження після 150 днів.

Жоден президент раніше не застосовував цей механізм, і його використання може призвести до нових судових позовів,

– пояснили у Reuters.

Рішення суду США анулювало низку тарифів, запроваджених адміністрацією Трампа щодо азійських експортних потужностей – від Китаю та Південної Кореї до Японії й Тайваню.

Індія ж відклала плани направити цього тижня торгівельну делегацію до Вашингтона для завершення тимчасової торгівельної угоди – головним чином через нову невизначеність щодо тарифів США. Про це повідомляють джерела.

Зверніть увагу! Водночас президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард попередила про ризики для бізнесу та зазначила, що компаніям потрібна передбачуваність, а не судові суперечки.

Водночас Трамп та його адміністрація наразі не планують відступати від свого рішення. І це попри те, що більшість американців не схвалюють такі дії.

За останніми опитуваннями ABC/Washington Post/Ipsos, 69% мешканців країни не підтримують цю торгівельну стратегію. Про це пише The Guardian.

Сполучені Штати не відмовлятимуться від угод, які Вашингтон вже уклав із рядом країн. І це навіть попри те, що Верховний суд визнав тарифи незаконними. А угоди базувалися саме на них.

Головний торгівельний представник США Джеймсон Грір заявив, що юридичні інструменти можуть змінюватися, але не сама стратегія. Міністр фінансів Скотт Бессент підтвердив ці слова.

Зауважте! Адміністрація Трампа хоче зберегти поточну політику, забезпечити максимальну спадкоємність та дати бізнесу зрозуміти, що це і є обраний курс.

Що ще слід знати про ситуацію з тарифами Трампа?