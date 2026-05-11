Скільки могла заробити КНДР?

За оцінками науково-дослідного інституту при Національній розвідувальній службі Південної Кореї, за три роки Північна Корея могла заробити до 13 мільярдів доларів. Ця сума майже дорівнює її річному ВВП, передає Nikkei Asia.

У суботу, 9 травня, на Красній площі відбувся традиційний парад до Дня перемоги, однак цьогоріч минулося без звичної демонстрації великої кількості наземної військової техніки. Експерти припускають, що вона наразі потрібніша Росії на фронті, а також не виключають, що Кремль побоювався можливих ударів України.

Натомість уперше в історії в параді взяли участь північнокорейські військові. Це лише підкреслило, наскільки Москва стала залежною від Пхеньяна – на тлі хронічної нестачі ресурсів.

Нагадаємо! Про постачання зброї з КНДР стало відомо ще у 2022 році, а от після підписання між країнами угоди про стратегічне партнерство у 2024 році Кім Чен Ин не лише збільшив обсяги передачі техніки, а й почав відправляти до Росії своїх солдатів.

За оцінками вищезгаданого дослідницького інституту, Пхеньян міг поставити Росії озброєння на суму від 7 до 13,8 мільярда доларів. Йдеться не лише про реактивну артилерію та снаряди, а й про майже 250 балістичних ракет малої дальності KN-23, які нібито розробляли у співпраці з країною-агресоркою.

Натомість Північна Корея, ймовірно, отримувала не лише валюту, а й матеріали для виробництва зброї, військові технології та навіть товари повсякденного вжитку.

Збільшення постачань ресурсів до Росії може спричинити довгострокові зміни в промисловій структурі та технологічних можливостях Північної Кореї,

– зазначив журналістам Нам Чін-вук, науковий співробітник Корейського інституту розвитку.



Уламки ракети із КНДР, якими Росія обстріляла Харків у 2024 році / Фото Харківської обласної прокуратури

Стрімке зростання оборонної промисловості та покращення постачання енергоносіїв, ймовірно, вже позначаються на житті мешканців столиці КНДР.

За словами джерела, яке відвідувало Пхеньян восени 2025 року, на вулицях міста стало значно більше дорогих автомобілів, зокрема японських і європейських моделей із приватними номерами. Втім, чи поширюються ці економічні "бонуси" на більшість населення в сільській місцевості, залишається невідомим.

До слова! Раніше фахівці INSS озвучували схожі суми, писали в Korea JoongAng Daily. Режим Кім Чен Ина заробив до 14,40 мільярда доларів у твердій валюті – і це може звести нанівець головний ефект санкцій проти нього. Щоправда, поки через відкриті джерела й супутникові знімки вдалося підтвердити отримання лише близько 4 – 19,6% від очікуваного доходу.

Скільки заплатили за солдатів із КНДР?

За понад рік (від осені 2024 року) Москва заплатила понад 600 мільйонів доларів за участь північнокорейських військових у війні проти України.

У зоні бойових дій досі можуть перебувати 10 тисяч бійців спецпризначення з КНДР. Окрім того, на фронті окупантам допомагають ще приблизно 10 тисяч інженерів, а також сотні операторів дронів і солдат, які забезпечують вогневу підтримку.

Режим Кім Чен Ина возвеличує їх як "національних героїв", відкриваючи меморіали, та нібито платить близько 2 тисяч доларів щомісяця. У разі загибелі передбачено компенсацію до 10 тисяч доларів, а родинам видають елітне житло в Пхеньяні.

Чи залучить Путін ще більше найманців?