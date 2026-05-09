Таку думку у розмові з 24 Каналом озвучив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, наголосивши, які способи продовження війни в Україні шукають у Кремлі. Він пояснив, як саме діє Путін.

Завдяки чому Кремль збирається продовжувати війну?

Чаленко підкреслив, що Путін вважає продовження війни певною гарантією тривалості його режиму. При цьому він відкидає проблеми в економіці Росії, які, зокрема, спричиняють дієві санкції з боку сил оборони України.

Крім того, Путін відкидає й певну напруженість серед олігархічного кола у Росії. Ба більше, впродовж останніх місяців виникла ініціатива щодо того, що російські мільярдери мали скидатися на продовження війни.

Варто знати. Російська влада, за даними західних ЗМІ, через значні економічні труднощі була змушена звернутися до російських мільярдерів з проханням надати кошти на війну в Україні. Щонайменше два олігархи – Сулейман Керімов та Олег Дерипаска – зголосилися допомогти Кремлю. Водночас речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що пропозиція йшла не від Путіна, він лише "підтримав" ініціативу представників російського бізнесу.

"Йдеться не лише про тих олігархів, хто отримує прибутки у сфері ОПК. Це пов'язано з тим, що російський великий бізнес у такий спосіб загалом освятив продовження війни. І в цьому є проблема", – відзначив політолог.

Водночас Путін попри свою системність діє інтуїтивно. Саме тому він і продовжує війну, адже, на думку Чаленка, переконаний, що зможе дочекатися моменту, коли Україна втратить підтримку Заходу.

Однак Україна продовжує отримувати важливу допомогу завдяки посиленню європейського вектора у той час, коли США відходять від підтримки нашої країни,

– відзначив він.

При цьому Росія з 2023 року має мінімальні просування на фронті, при цьому зазнаючи важких втрат. Йдеться про показник приблизно 1,3 мільйона особового складу вбитими і пораненими. І це є ознакою того, як пояснив Чаленко, що Путін не хоче зупинятись.

"Нещодавно з'явилась новина, що виявляється в Північній Кореї хочуть мобілізовувати на війну в Україну практично юнаків. Це є сигналом того, що Путін сам боїться іти на мобілізацію. Однак витискає все по максимуму зі своїх союзників таких, як Північна Корея", – відзначив політолог.

Зверніть увагу! Днями Кім Чен Ин зустрівся із делегатами з'їзду Соціалістичної патріотичної молодіжної ліги КНДР. Цей захід має на меті мобілізацію північнокорейців віком від 14 до 30 років. Очільник країни закликав молодь бути більш організованою та ідеологічно дисциплінованою. Ба більше, правляча Трудова партія безпосередньо поєднала лояльність молоді з участю Північної Кореї у війні проти України. У заяві зазначено, що молоді військові, які брали участь у закордонних операціях, "стали бомбами і полум'ям" у захисті честі КНДР. Нагадаємо, Пхеньян у 2024 році направив близько 14 тисяч військових для участі в операції у Курській області Росії.

Він додав, що це є дуже поганим сигналом. Це означає, що потрібно посилювати тиск на Кремль.

