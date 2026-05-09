Такое мнение в разговоре с 24 Каналом озвучил политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, подчеркнув, какие способы продолжения войны в Украине ищут в Кремле. Он объяснил, как именно действует Путин.

Благодаря чему Кремль собирается продолжать войну?

Чаленко подчеркнул, что Путин считает продолжение войны определенной гарантией продолжительности его режима. При этом он отвергает проблемы в экономике России, которые, в частности, вызывают действенные санкции со стороны сил обороны Украины.

Кроме того, Путин отвергает и определенную напряженность среди олигархического круга в России. Более того, в течение последних месяцев возникла инициатива о том, что российские миллиардеры должны были скидываться на продолжение войны.

Стоит знать. Российские власти, по данным западных СМИ, из-за значительных экономических трудностей были вынуждены обратиться к российским миллиардерам с просьбой предоставить средства на войну в Украине. По меньшей мере два олигарха – Сулейман Керимов и Олег Дерипаска – согласились помочь Кремлю. В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что предложение шло не от Путина, он лишь "поддержал" инициативу представителей российского бизнеса.

"Речь идет не только о тех олигархах, кто получает доходы в сфере ОПК. Это связано с тем, что российский крупный бизнес таким образом в целом освятил продолжение войны. И в этом есть проблема", – отметил политолог.

В то же время Путин несмотря на свою системность действует интуитивно. Именно поэтому он и продолжает войну, ведь, по мнению Чаленко, убежден, что сможет дождаться момента, когда Украина потеряет поддержку Запада.

Однако Украина продолжает получать важную помощь благодаря усилению европейского вектора в то время, когда США отходят от поддержки нашей страны,

– отметил он.

При этом Россия с 2023 года имеет минимальные продвижения на фронте, при этом неся тяжелые потери. Речь идет о показателе примерно 1,3 миллиона личного состава убитыми и ранеными. И это является признаком того, как объяснил Чаленко, что Путин не хочет останавливаться.

"Недавно появилась новость, что оказывается в Северной Корее хотят мобилизовать на войну в Украину практически юношей. Это является сигналом того, что Путин сам боится идти на мобилизацию. Однако выжимает все по максимуму из своих союзников таких, как Северная Корея", – отметил политолог.

Обратите внимание! На днях Ким Чен Ын встретился с делегатами съезда Социалистической патриотической молодежной лиги КНДР. Это мероприятие имеет целью мобилизацию северокорейцев в возрасте от 14 до 30 лет. Глава страны призвал молодежь быть более организованной и идеологически дисциплинированной. Более того, правящая Трудовая партия непосредственно соединила лояльность молодежи с участием Северной Кореи в войне против Украины. В заявлении указано, что молодые военные, которые участвовали в зарубежных операциях, "стали бомбами и пламенем" в защите чести КНДР. Напомним, Пхеньян в 2024 году направил около 14 тысяч военных для участия в операции в Курской области России.

Он добавил, что это является очень плохим сигналом. Это означает, что нужно усиливать давление на Кремль.

