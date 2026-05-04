Про це йдеться в матеріалі Reuters.

Читайте також Напруга в Азії зростає: КНДР знову запустила невідому балістичну ракету

Як молодь КНДР причетна до війни в Україні?

З’їзд Соціалістичної патріотичної молодіжної ліги кндр, який проводиться раз на п'ять років і спрямований на мобілізацію громадян віком від 14 до 30 років, завершився минулого тижня масовими мітингами, смолоскипними парадами та гала-концертом у столиці.

Кім Чен Ин заявив делегатам, що молодь є "авангардом" у просуванні державних цілей і назвав молодіжну лігу ключовою силою для виконання рішень партії.

Він закликав до жорсткішої організованості та ідеологічної дисципліни, а також сфотографувався з учасниками.

У листі, опублікованому 1 травня, правляча Трудова партія прямо пов'язала лояльність молоді з участю Пхеньяна у війні проти України, заявивши, що молоді військові, відправлені на закордонні операції, "стали бомбами і полум'ям" у захисті честі країни.

Цікаво! Керівник безпекових програм Центру глобалістики Павло Лакійчук прогнозує, що для поповнення своїх окупаційних сил Росія може робити ставку не стільки на нову мобілізацію, скільки на залучення вже підготовлених військових, йдеться про орієнтовно 50 – 60 тисяч осіб. За його словами, Кремль може намагатися отримати такий ресурс від союзників, зокрема Північної Кореї, або ж залучити підготовлені підрозділи з Білорусі.

У Reuters зазначають, що акцент на контролі над молоддю відбувається на тлі посилення репресій проти іноземного культурного впливу. У КНДР поширення південнокорейської музики, фільмів і сленгу вважається серйозним політичним злочином, оскільки Кім розглядає молодіжну політику як один із ключових елементів соціальної стабільності.

Також він дедалі частіше з'являється на публіці зі своєю донькою, яку, як вважається, звуть Чжу Е, під час важливих державних заходів.

Нагадаємо, КНДР стала одним з ключових союзників Росії у загарбницькій війні проти України. Зокрема, після початку операції Сил оборони в Курській області в серпні 2024 року росіяни звернулися по допомогу до Кіма.

За оцінками південнокорейських, українських та західних чиновників, Північна Корея направила близько 14 тисяч військових для участі у бойових діях на боці Росії в Курській області, при цьому понад шість тисяч із них, за їхніми даними, загинули.

26 квітня 2026 року Кім Чен Ин взяв участь в офіційному відкритті меморіалу, присвяченого громадянам Північної Кореї, які загинули під час бойових дій. До складу комплексу, зокрема, входить музей, присвячений "бойовим досягненням" у закордонних військових операціях.

У церемонії, що відбулася в Пхеньяні, також взяв участь міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов.

Як КНДР допомагає Росії зброєю?

На жаль, роль КНДР у війні в Україні не обмежилася участю північнокорейських військових у боях на Курщині.

У Міноборони зазначають, що Росія неодноразово використовувала північнокорейське озброєння для атак по українській території. Зокрема, експерти проаналізували ракету, яка впала у Харкові 2 січня 2024 року, та дійшли висновку, що її характеристики збігаються з технічними даними, які містилися у південнокорейських наукових джерелах.

Йдеться про те, що ракети КНДР мають характерні конструктивні особливості. Наприклад, у моделі KN-23 діаметр корпусу змінюється від приблизно 110 сантиметрів у задній частині до близько 90 сантиметрів у передній, що не є типовим для ракет інших країн. У KN-24 діаметр становить близько 100 сантиметрів, однак цей параметр є менш унікальним.

Також в системах керування північнокорейських ракет виявили компоненти цивільного призначення провідних світових виробників. Це може свідчити про їхнє постачання в обхід міжнародних санкцій.