Про це йдеться в матеріалі NK Pro. Цікаво, що кількість загиблих солдатів "засвітили" на пам'ятнику, відкритому Кім Чен Ином 26 квітня.

Скільки корейців загинуло під час війни з Україною?

На меморіалі вказано близько 2 тисяч – якщо точніше, то 2288 імен. Розвідка Південної Кореї називає цифри в близько 2 тисяч убитих. Тобто кількість приблизно збігається, і, що важливо, Північна Корея офіційно визнає не тільки факт участі своєї армії у війні, але й втрати.

Якщо врахувати і поранених, то західні та південнокорейські джерела називають загальні втрати КНДР у російсько-українській війні як 6 тисяч осіб.

В іншому матеріалі NK News сказано, що на відкриття пам'ятника приїхали і високі гості з Росії – очільник Державної Думи В'ячеслав Володін і глава міноборони Андрій Бєлоусов. Тобто Росія не приховує, що КНДР – її важливий союзник і партнер.

Офіційно пам'ятник називається Меморіальним музеєм бойових подвигів закордонних військових операцій. Цікава паралель, оскільки КНДР, як і Росія, не називає війну війною прямо.

Цей безсмертний зал є символом нашого найсправедливішого народу та наймогутнішої армії, а також великим пам'ятником, що вселяє вічну життєву силу в розвиток відносин між КНДР та Росією, викуваних та скріплених кров'ю,

– пафосно заявило Центральне інформаційне агентство Кореї.

Яким подіям присвячено пам'ятник, який відкрив Кім Чен Ин?

Мова про участь північнокорейських солдатів у Курській операції. Тоді, після прориву кордону Силами оборони України, росіяни звернулися по допомогу до Кіма. І цим визнали свою неспроможність захистити власну державу своїми силами.

Кумедно, але державні ЗМІ Північної Кореї написали про "звільнення Курської області братньої Російської Федерації". Корейські бійці "створили легенду про дивовижну перемогу, безпрецедентну в історії, з палким патріотизмом та вірністю захищаючи священний престиж і гідність КНДР".

Меморіал відкривали помпезно / Фото Rodong Sinmun і Державна Дума Росії

Кім Чен Ин сказав, що співпраця між Пхеньяном і Москвою – це відповідь на "військовий авантюризм" Заходу.

Армії КНДР та Росії, вірні ідеалам справедливості, пліч-о-пліч боролися в одному окопі за мир і суверенітет, досягнувши вирішальних результатів у запобіганні відродженню фашизму та зриві військових амбіцій гегемоністських сил,

– пояснив він.

А Володін зачитав листа від Путіна, де було сказано, що видатні подвиги корейців "назавжди залишаться в серцях усіх громадян Росії".

КНДР і Росія заперечували участь корейців у війні проти України

Рік тому, 26 квітня, Росія вперше підтвердила участь Північної Кореї у війні в Україні. Тоді Путін заявив, нібито корейці допомогли звільнити Курську область від бійців Сил оборони України.

22 серпня 2025 року вшанував пам'ять своїх солдатів, відкривши меморіальну стіну. Державні ЗМІ Північної Кореї уперше підтвердили, що у війні загинуло понад 100 солдатів.

Меморіал, який Кім Чен Ин відкрив у квітні 2026 року, почали споруджувати в жовтні 2025-го. Це і музей, і цвинтар. NK News на початку квітня проаналізували фотографії і стверджують, що на цвинтарі може бути від 288 до 312 окремих могил. Утім, фотографії під час попередніх візитів Кіма свідчать про те, що там може бути понад 400 останків.