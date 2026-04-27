Адже вони вищі, ніж за весь час війни СРСР в Афганістані. Про це в інтерв'ю заявив адмірал Джузеппе Каво Драгоне, вищий військовий чиновник Альянсу.

Які втрати Росії у війні проти України?

Адмірал Драгоне сказав, що слід повернутися до санкцій проти російської нафти, коли завершиться протистояння в Ормузькій протоці.

Він погодився із журналістами, що шлях до перемоги над Росією лежить через виснаження її самої та її економіки. Мета – щоб російська економіка була в стані, коли продовжувати війну неможливо.

Щодо подій на фронті Драгоне висловився так: настав глухий кут, бо нових проривів не очікується.

Згоден, що настав глухий кут, але при цьому російська сторона зазнає величезних людських втрат. Вони втрачають близько 35 тисяч осіб на місяць. Для порівняння: за всі 10 років афганської війни СРСР втратив 20 тисяч осіб. Це вражає. Незважаючи на тупикову ситуацію, вони щодня зазнають колосальних втрат. Це неймовірно,

– заявив він.

Цікаво! В листопаді 2022 року йшлося про те, що Росія втратила більше літаків, аніж Радянський Союз втратив за 10 років війни в Афганістані.

Скільки СРСР втратив у війні в Афіганістані та навіщо ввів туди війська?

Радянський союз ввів у цю країну так званий обмежений контингент у 1979 році. Він перебував там десять років – до 1989-го. СРСР нібито хотів підтримати одного з афганських лідерів, але насправді війна в Афганістані стала одним з протистоянь холодної війни. Радянський союз не хотів, щоб Америка мала вплив у Центральній Азії.

У газеті "Правда" в 1989 році опублікували матеріал, де вказано: з-поміж радянських військових загинули близько 14 тисяч осіб. Але згодом офіційна цифра зросла.

Та насправді загиблих може бути значно більше – щонайменше 30 тисяч.

Чому це важливо? Вважається, що війна в Афганістані прискорила розпад СРСР. На похоронах "воїнів-інтернаціоналістів" приходило багато людей. А цинкові труни часто були закритими.



Хоча, звісно, були й економічні та політичні причини. Й війна в далекому Афганістані, імовірно, не стояла на першому місці в цьому списку.

Що відомо про останні втрати Росії у війні?