Перевага України продовжує зростати вже 4 місяці. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, передає Clash Report.

Дивіться також Росіяни стикаються з дефіцитом ракет для протидії українським дронам, – Сирський

Що сказав Стубб про втрати росіян?

Він наголосив, що Росія за останні чотири місяці зазнала вчетверо більших втрат на фронті, ніж Україна.

За його словами, упродовж цього періоду українські сили щомісяця ліквідовували або поранили від 30 до 35 тисяч російських військових. Він визнав, що ці дані звучать жорстко, однак підкреслив, що вони демонструють зміну ситуації на полі бою порівняно з минулим роком.

Також Стубб зазначив, що значна частина втрат російської армії пов'язана із застосуванням безпілотників. За оцінкою фінського лідера, співвідношення загиблих становить приблизно один український військовий до п'яти російських.

Варто зазначити, що лише за останню добу росіяни втратили щонайменше 810 солдатів. За даними Генштабу станом на 27 квітня кількість втраченого особового складу сягає близько 1 326 460 осіб.

Важливо! Колишній співробітник СБУ Іван Ступак у розмові з 24 Каналом зазначив, що у Росії рівень безробіття досяг феноменального показника, що викликало занепокоєння серед економістів та Центробанку. Крім того, через значні втрати на фронті та постійну приховану мобілізацію, Росія відчуває нестачу робочої сили, що може призвести до економічного колапсу.

Що відомо про значні втрати росіян у війні з Україною?

Служба безпеки України провела успішну операцію проти російських військових об'єктів у тимчасово окупованому Криму. Унаслідок ударів було уражено три військові кораблі, винищувач МіГ-31, а також корабель-розвідник, системи протиповітряної оборони й техніку на аеродромі "Бельбек".

Крім того, Сили оборони України 24 квітня та в ніч на 25 квітня завдали серії атак по позиціях окупантів. У результаті було знищено склади боєприпасів, пункти управління та живу силу противника.

Відомо, що українські військові провели високоточну операцію в Донецьку, де ліквідували командний пункт спецназу ФСБ. Повідомляється про значні втрати серед російських сил на окупованій території Донеччини, зокрема серед офіцерського складу. Загалом ліквідовано 27 представників спецпідрозділу, з яких 12 офіцерів загинули, ще 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Варто зазначити, що за словами очільника українського МЗС Андрія Сибіги, Україна посилила свої позиції на фронті, суттєво нівелювавши чисельну перевагу російських військ завдяки активному використанню дронів. Водночас українська ППО перехоплює до 90% повітряних цілей противника, а асиметричні удари по об'єктах російського ОПК обмежують його спроможність продовжувати бойові дії.