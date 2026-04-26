Про це Сирський повідомив під час зустрічі з начальницею Штабу оборони Збройних сил Канади Дженні Каріньян у неділю, 26 квітня.

Що зараз відбувається на фронті?

Олександр Сирський розповів Каріньян про обстановку на фронті.

За його словами, ситуація залишається складною: противник активізував наступальні дії практично по всій лінії зіткнення.

Водночас Сили оборони України роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення та ефективне застосування наявних засобів ураження,

– наголосив військовий.

Як наслідок, противник зазнає втрат, що перевищують його можливості з доукомплектування підрозділів.

Також Сирський наголосив, що системні ураження російських виробничих об'єктів додатково знижують спроможності протиповітряної оборони противника – вже зараз ворог відчуває дефіцит ракет для протидії українським безпілотним системам і засобам ураження.

Цікаво! Нещодавно Кирило Буданов заявив, що Україна готує для Росії технологічний "сюрприз" на полі бою. За його словами, просте нарощування кількості дронів уже не дає вирішальної переваги, оскільки обидві сторони фактично досягли межі наявних систем управління. Він зазначив, що наступним етапом розвитку стане перехід до автономних безпілотних систем зі штучним інтелектом, які зможуть самостійно розпізнавати цілі, здійснювати маневри та виконувати ураження з мінімальним втручанням оператора.

