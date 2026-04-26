Про актуальні втрати на 26 квітня повідомили в Генштабі.

Дивіться також На Харківщині прикордонники знищили стартові позиції російських БпЛА і склад з дронами

Які втрати Росії?

За час повномасштабного вторгнення станом на 26 квітня 2026 року втрати Росії становлять:

особового складу – близько 1 325 650 (+960) осіб;

танків – 11 892 (+0);

бойових броньованих машин – 24 463 (+5);

артилерійських систем – 40 711 (+76);

РСЗВ – 1 753 (+0);

засобів ППО – 1 354 (+1);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 258 091 (+2 229);

крилатих ракет – 4 579 (+30);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 91 582 (+160);

спеціальної техніки – 4 136 (+0).



Втрати ворога у війні з Україною / Інфографіка Генштабу

До слова. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі 24 Каналу розповів, що війна починає змінюватися та переходить у новий етап, де автономність стає вирішальною. Україна має напрацювання, які можуть змінити підхід до ударів по російських цілях.

Що відомо про останні значні втрати ворога?

Українські військові завдали серії високоточних ударів по командному пункту спецназу ФСБ у Донецьку. Внаслідок атаки серед російських сил на окупованій території Донеччини зафіксовано значні втрати, зокрема серед офіцерського складу.

Крім того, 21 квітня Служба безпеки України уразила нафтостанцію "Самара", яка бере участь у формуванні експортного сорту нафти Urals. У результаті атаки виникла масштабна пожежа: було пошкоджено п'ять резервуарів, що знижує можливості Росії виконувати контрактні зобов'язання та впливає на її доходи від продажу нафти.

Напередодні, 20 квітня, українські дрони атакували низку стратегічних об'єктів, зокрема нафтопереробний завод у Туапсе, нафтобазу "Гвардійська" в Криму та великі десантні кораблі в Севастополі. Зокрема, зафіксовано влучання в резервуарний парк Туапсинського НПЗ, що спричинило пожежу, а також удари по інших важливих для російської сторони об'єктах.