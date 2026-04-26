Про це повідомляє підрозділ безпілотних систем Державної прикордонної служби України "Стрікс". Там також показали кадри успішної роботи.

Дивіться також На окупованій Херсонщині ліквідували високопосадовця МНС Росії Івана Бузіна разом із дружиною

Що знищили на Харківщині?

На Південно-Слобожанському напрямку екіпажі підрозділу "Стрікс" в складі 4 прикордонного загону ліквідували пускову позицію дешевих російських безпілотників типу "Молнія", укриття окупантів та запаси боєкомплекту.

Наголошують, що російські військові продовжують атакувати позиції українських захисників, цивільні автомобілі та інфраструктуру Харкова. Тож усі виявлені цілі були оперативно уражені за допомогою ударних дронів.

Згідно з оприлюдненою інформацією, ворожу пускову позицію знищили, боєкомплект здетонував, а укриття ліквідували. Таким чином засоби ураження противника знищують ще до їхнього запуску по цілях в Україні.

Знищуємо засоби ураження противника ще до їх запуску. Підрозділ продовжує системну роботу, аби зберегти життя цивільних та військових,

– ідеться у повідомленні.

Кадри знищення ворожих об'єктів: дивіться відео

До слова. За минулу добу українські військові ліквідували 1 230 окупантів. Загальні втрати ворога серед особового складу з моменту повномасштабної війни у 2022 році становлять 1 324 690 людей.

Яких ще втрат завдають росіянам?