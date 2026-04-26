Об этом сообщает подразделение беспилотных систем Государственной пограничной службы Украины "Стрикс". Там также показали кадры успешной работы.

Что уничтожили на Харьковщине?

На Южно-Слобожанском направлении экипажи подразделения "Стрикс" в составе 4 пограничного отряда ликвидировали пусковую позицию дешевых российских беспилотников типа "Молния", укрытия оккупантов и запасы боекомплекта.

Отмечают, что российские военные продолжают атаковать позиции украинских защитников, гражданские автомобили и инфраструктуру Харькова. Поэтому все обнаруженные цели были оперативно поражены с помощью ударных дронов.

Согласно обнародованной информации, вражескую пусковую позицию уничтожили, боекомплект сдетонировал, а укрытие ликвидировали. Таким образом средства поражения противника уничтожают еще до их запуска по целям в Украине.

Уничтожаем средства поражения противника еще до их запуска. Подразделение продолжает системную работу, чтобы сохранить жизнь гражданских и военных,

– говорится в сообщении.

Кадры уничтожения вражеских объектов: смотрите видео

К слову. За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1 230 оккупантов. Общие потери врага среди личного состава с момента полномасштабной войны в 2022 году составляют 1 324 690 человек.

