Об этом сообщает подразделение беспилотных систем Государственной пограничной службы Украины "Стрикс". Там также показали кадры успешной работы.
Смотрите также На оккупированной Херсонщине ликвидировали чиновника МЧС России Ивана Бузина вместе с женой
Что уничтожили на Харьковщине?
На Южно-Слобожанском направлении экипажи подразделения "Стрикс" в составе 4 пограничного отряда ликвидировали пусковую позицию дешевых российских беспилотников типа "Молния", укрытия оккупантов и запасы боекомплекта.
Отмечают, что российские военные продолжают атаковать позиции украинских защитников, гражданские автомобили и инфраструктуру Харькова. Поэтому все обнаруженные цели были оперативно поражены с помощью ударных дронов.
Согласно обнародованной информации, вражескую пусковую позицию уничтожили, боекомплект сдетонировал, а укрытие ликвидировали. Таким образом средства поражения противника уничтожают еще до их запуска по целям в Украине.
Уничтожаем средства поражения противника еще до их запуска. Подразделение продолжает системную работу, чтобы сохранить жизнь гражданских и военных,
– говорится в сообщении.
К слову. За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1 230 оккупантов. Общие потери врага среди личного состава с момента полномасштабной войны в 2022 году составляют 1 324 690 человек.
Какие еще потери наносят россиянам?
Недавно на оккупированных территориях Луганской, Запорожской, Донецкой и Сумской областей украинские военные уничтожили склады, пункты управления БпЛА и личный состав российской армии. Масштабы ущерба уточняются.
Еще раньше украинские защитники совершили прорыв на 15 километров и вышли в тыл оккупационных сил на Александровском направлении. В течение первого месяца боев в Терновом ликвидировали более 600 российских оккупантов.
До этого войска Сил беспилотных систем ВСУ с помощью дронов уничтожили командный пункт 58 армии России на временно оккупированной территории Луганской области. Объект был расположен в 55 километрах от линии боестолкновения.