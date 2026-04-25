1230 оккупантов и много техники: потери России по состоянию на 25 апреля

Всего с начала полномасштабного вторжения российские войска уменьшились уже на около 1 324 690 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Какие потери России?

За время полномасштабного вторжения по состоянию на 25 апреля 2026 года потери России составляют:

личного состава – около 1 324 690 (+1230) человек;

танков – 11 892 (+0);

боевых бронированных машин – 24 458 (+3);

артиллерийских систем – 40 635 (+29);

РСЗО – 1 753 (+0);

средств ПВО – 1 353 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 255 862 (+1257);

крылатых ракет – 4 549 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 91 422 (+166);

специальной техники – 4 136 (+2).

Потери врага на 25 апреля 2026 года / Инфографика Генштаба

Напомним, что недавно на Добропольском направлении россияне понесли большие потери. Речь идет о более чем взводе военных за полтора суток вследствие неудачных штурмов, сообщил офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш 24 Каналу.

Последние потери врага

Силы беспилотных систем уничтожили российский командный пункт на ВОТ Луганщины. Для уничтожения объекта использовали 6 беспилотников с боевой частью по 100 килограммов.

Кроме того, на временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Харьковской области и Крыма россияне потеряли склад, эшелон и пункт управления БПЛА.

Между тем глава ОП Буданов анонсировал, что Украина готовит технологический сюрприз для россиян на фронте. Есть определенные наработки по автономным системам, которые смогут самостоятельно идентифицировать цели и маневрировать.