Уникальные детали операции впервые обнародовал 425-й полк "Скала".

Как происходило наступление на Александровском направлении?

Во время этой операции украинские военные осуществили глубокий прорыв обороны противника на расстояние до 15 километров и смогли выйти ему в тыл.

Ключевым результатом стало освобождение и удержание села Терновое. Это позволило создать важный плацдарм, который открывает возможности для дальнейших наступательных действий украинских сил. Как сообщают в подразделении, операция была тщательно спланирована и реализована благодаря слаженной работе различных боевых подразделений.

Особую роль сыграли штурмовые группы, которые действовали в тесном взаимодействии и принимали решения непосредственно на поле боя. За первый месяц боев в самом Терновом и в его окрестностях было ликвидировано более 600 российских оккупантов. Это существенно ослабило позиции врага на этом участке фронта.

В видео, которое обнародовал полк "Скала", показаны эксклюзивные кадры с места событий, а также объясняется, как украинским силам удалось обойти оборону противника, закрепиться на новых позициях и удержать их под давлением врага. Командиры подразделений отмечают, что успех операции стал возможным благодаря тщательному планированию, гибкости в принятии решений и высокому уровню взаимодействия между подразделениями.

Как происходил прорыв на Александровском направлении: смотрите видео

Полученный плацдарм сейчас имеет важное стратегическое значение и может быть использован для дальнейшего развития наступления украинских сил на этом направлении.

Какая сейчас ситуация на фронте?

Ситуация на фронте остается напряженной, российские войска продолжают ограниченные наступательные действия сразу на нескольких направлениях. По данным Института изучения войны, враг активизировался в Сумской области, сосредотачивая усилия на восток и юго-восток от города Сумы и продвигаясь вдоль границы.

На Харьковщине оккупанты проводят диверсионные действия и усиливают удары по тыловым районам, в частности по Богодухову, пытаясь усложнить логистику украинских сил между Сумами и Харьковом. Оккупанты также осуществляют моторизованные штурмы небольшими подразделениями.

В общем, как отмечают аналитики, российские войска пытаются спасти темпы весеннего наступления, усиливая давление одновременно на нескольких участках фронта. В то же время Силы обороны Украины удерживают ключевые рубежи и срывают попытки противника достичь оперативного прорыва.