Об этом сообщает 16 армейский корпус ВСУ.

Как ВСУ сорвали наступление российских полков?

Враг сформировал штурмовые группы из бойцов 126-го и 127-го мотострелковых полков и пытался продвинуться к населенному пункту Бочковое сразу по двум направлениям.

Благодаря скоординированным действиям подразделений и эффективному управлению со стороны Группировки объединенных сил движение противника обнаружили еще на подступах. По вражеским силам нанесли комбинированный удар с применением артиллерии и беспилотников.

После потерь российские подразделения были вынуждены отступить на исходные позиции. Перехват радиопереговоров подтвердил по меньшей мере двух погибших у противника и нескольких раненых различной степени тяжести.

Силы обороны сорвали штурм Бочкового

