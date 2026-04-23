Также украинские защитники уничтожили десятки единиц техники, включая артиллерию и бронемашины. Об этом сообщает Генштаб.

Какие потери российской армии?

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 23 апреля 2026 года Россия понесла следующие потери:

личного состава – около 1 322 550 (+1 100) человек;

танков – 11 888 (+3); боевых бронированных машин – 24 441 (+5);

артиллерийских систем – 40 574 (+58);

РСЗО – 1 752 (+3);

средств ПВО – 1 351 (+1);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 253 430 (+1 941);

крылатых ракет – 4 549 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 91 127 (+202);

специальной техники – 4 134 (+2).

В Генштабе отмечают, что эти данные являются ориентировочными и уточняются в процессе боевых действий.

Потери России по состоянию на 23 апреля 2026 года / Фото Генштаба

Что известно о ситуации на фронте?