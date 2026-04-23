Также украинские защитники уничтожили десятки единиц техники, включая артиллерию и бронемашины. Об этом сообщает Генштаб.

Какие потери российской армии?

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 23 апреля 2026 года Россия понесла следующие потери:

  • личного состава – около 1 322 550 (+1 100) человек;
  • танков – 11 888 (+3); боевых бронированных машин – 24 441 (+5);
  • артиллерийских систем – 40 574 (+58);
  • РСЗО – 1 752 (+3);
  • средств ПВО – 1 351 (+1);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 253 430 (+1 941);
  • крылатых ракет – 4 549 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 91 127 (+202);
  • специальной техники – 4 134 (+2).

В Генштабе отмечают, что эти данные являются ориентировочными и уточняются в процессе боевых действий.

Потери России по состоянию на 23 апреля 2026 года / Фото Генштаба

Что известно о ситуации на фронте?

  • Начальник Генштаба России Валерий Герасимов продолжает преувеличивать успехи российской армии на фронте в Украине. По его словам, с начала 2026 года российские войска якобы захватили более 1700 квадратных километров и около 80 населенных пунктов. В то же время независимые оценки свидетельствуют о значительно более скромных результатах – примерно 381,5 квадратных километров и только 13 населенных пунктов.

  • Аналитики отмечают, что с марта российские силы фактически продвинулись минимально, а иногда даже потеряли контроль над территориями. В частности, после 1 марта оккупанты захватили только два населенных пункта и потеряли почти 60 квадратных километров.

  • Кроме того, заявления о приближении к ключевым городам, таких как Краматорск и Славянск, также не соответствуют даже оценкам российских источников. Не подтверждаются и утверждения о контроле над значительной частью Лимана и Новопавловки.

  • Максимальные территориальные достижения России за этот период составляют около 715 квадратных километров, что значительно меньше заявленного. Также отсутствуют какие-либо карты или доказательства, которые бы подтверждали заявления российского командования. Аналитики считают, что такие заявления могут быть попыткой скрыть отсутствие реальных успехов во время весенне-летнего наступления. Несмотря на активизацию боевых действий, российские войска не достигли стратегических результатов.

  • Более того, темпы продвижения оккупантов снизились сразу на нескольких направлениях – на востоке, севере и юге Украины. Это связывают с существенными потерями личного состава и техники.