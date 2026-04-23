Також українські захисники знищили десятки одиниць техніки, включно з артилерією та бронемашинами. Про це повідомляє Генштаб.

Які втрати російської армії?

У Генеральному штабі Збройних Сил України повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 23 квітня 2026 року Росія зазнала таких втрат:

особового складу – близько 1 322 550 (+1 100) осіб;

танків – 11 888 (+3); бойових броньованих машин – 24 441 (+5);

артилерійських систем – 40 574 (+58);

РСЗВ – 1 752 (+3);

засобів ППО – 1 351 (+1);

літаків – 435 (+0);

гелікоптерів – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 253 430 (+1 941);

крилатих ракет – 4 549 (+0);

кораблів/катерів – 33 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 91 127 (+202);

спеціальної техніки – 4 134 (+2).

У Генштабі наголошують, що ці дані є орієнтовними та уточнюються в процесі бойових дій.

Втрати Росії станом на 23 квітня 2026 року / Фото Генштабу

