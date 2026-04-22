Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Що заявляє російське командування?

За словами Герасимова, лише у березні та квітні 2026 року російські війська нібито просунулися приблизно на 700 квадратних кілометрів і захопили 34 населені пункти. Водночас аналітики ISW мають підтвердження лише щодо просування на 381,5 квадратного кілометра та захоплення 13 населених пунктів від початку року.

З 1 березня, за їхніми даними, російські війська взяли під контроль лише два населені пункти й фактично втратили 59,79 квадратного кілометра території.

Варто зазначити, що російське військове командування раніше вже тричі заявляло про "повне захоплення" Луганської області, причому двічі – після українського контрнаступу восени 2022 року.

Герасимов також зробив низку перебільшених заяв щодо ситуації на окремих ділянках фронту, навіть у порівнянні з іншими російськими джерелами. Зокрема, він стверджував, що російські війська нібито наблизилися до Краматорська на сім кілометрів і до Слов'янська – на 12, тоді як навіть максимальні оцінки російських джерел, зафіксовані ISW, раніше вказували приблизно на 14 і 9 кілометрів відповідно.

Крім того, Герасимов заявив про нібито захоплення 70% Лимана на Донеччині та 75% Новопавлівки на Дніпропетровщині.

Навіть найширші трактування інших російських джерел не підтверджують ці оцінки. Максимально можливі територіальні здобутки Росії за період із 1 січня до 21 квітня, які включають як підтверджені, так і непідтверджені заяви російських джерел, становлять близько 715 квадратних кілометрів – лише 42% від заявленого Герасимовим,

– йдеться у звіті ISW.

Водночас жодне російське джерело не публікувало мап, які б відображали просування такого масштабу.

За словами аналітиків, Герасимов, ймовірно, намагається приховати відсутність суттєвого прогресу Росії у весняно-літньому наступі 2026 року. Російські війська розпочали цей наступ не пізніше 17 березня, однак станом на зараз не досягли жодних тактично значущих успіхів і, навпаки, втратили близько 10 квадратних кілометрів територій.

Темпи просування російських військ знизилися на Північному Сході, Сході та Півдні України, зокрема на напрямку так званого "поясу Фортець" в Донецькій області. На окремих ділянках фронту російські сили були змушені зменшити інтенсивність бойових дій через значні втрати.

