Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Что заявляет российское командование?

По словам Герасимова, только в марте и апреле 2026 года российские войска якобы продвинулись примерно на 700 квадратных километров и захватили 34 населенных пункта. В то же время аналитики ISW имеют подтверждение только о продвижении на 381,5 квадратного километра и захвата 13 населенных пунктов с начала года.

С 1 марта, по их данным, российские войска взяли под контроль только два населенных пункта и фактически потеряли 59,79 квадратного километра территории.

Стоит отметить, что российское военное командование ранее уже трижды заявляло о "полном захвате" Луганской области, причем дважды – после украинского контрнаступления осенью 2022 года.

Герасимов также сделал ряд преувеличенных заявлений о ситуации на отдельных участках фронта, даже по сравнению с другими российскими источниками. В частности, он утверждал, что российские войска якобы приблизились к Краматорску на семь километров и к Славянску – на 12, тогда как даже максимальные оценки российских источников, зафиксированные ISW, ранее указывали примерно на 14 и 9 километров соответственно.

Кроме того, Герасимов заявил о якобы захвате 70% Лимана в Донецкой области и 75% Новопавловки в Днепропетровской области.

Даже самые широкие трактовки других российских источников не подтверждают эти оценки. Максимально возможные территориальные достижения России за период с 1 января по 21 апреля, которые включают как подтвержденные, так и неподтвержденные заявления российских источников, составляют около 715 квадратных километров – только 42% от заявленного Герасимовым,

– говорится в отчете ISW.

В то же время ни один российский источник не публиковал карт, которые бы отражали продвижение такого масштаба.

По словам аналитиков, Герасимов, вероятно, пытается скрыть отсутствие существенного прогресса России в весенне-летнем наступлении 2026 года. Российские войска начали это наступление не позднее 17 марта, однако по состоянию на сейчас не достигли никаких тактически значимых успехов и, наоборот, потеряли около 10 квадратных километров территорий.

Темпы продвижения российских войск снизились на северо-востоке, востоке и юге Украины, в частности на направлении так называемого "пояса Крепостей" в Донецкой области. На отдельных участках фронта российские силы были вынуждены уменьшить интенсивность боевых действий из-за значительных потерь.

