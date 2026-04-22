Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после рабочих поездок на передовую.

О чем предупредил Сырский?

Сырский сообщил, что российские войска продолжают перегруппировку и подтягивание резервов на отдельных участках фронта. По его словам, это может свидетельствовать о подготовке оккупантов к активизации наступательных действий.

Во время рабочей поездки он провел встречи с командованием подразделений и обсудил оперативную ситуацию, выполнения задач и дальнейшие планы действий.

Во время очередной рабочей поездки встретились с руководством нашей следующей группировки. С генерал-майором Олегом Апостолом обсудили оперативную обстановку, выполнения поставленных задач, планы по дальнейшим активным действиям,

– отметил Сырский.

Особое внимание главнокомандующий уделил Покровскому направлению, где, по его словам, российские войска осуществляют интенсивное давление. С начала апреля там зафиксировано 688 атак противника.

Сирский сообщил, что во время визита в штабы подразделений он заслушал доклады командиров о ситуации на фронте и потребностях украинских военных. По результатам совещаний было принято решение о дополнительном обеспечении, а также усиление способности сдерживать врага.

Отдельно Сырский посетил группировку Сил беспилотных систем и обсудил их роль в современной войне с майором Робертом "Мадьяром" Бровди. Он отметил, что на фоне перегруппировки российских войск значение дроновых подразделений только возрастает.

Когда враг проводит перегруппировку и подтягивает резервы, роль БпС в поражении оккупантов еще больше возрастает,

– заявил главнокомандующий.

Сырский поблагодарил украинских военных за службу и боевую работу, подчеркнув, что борьба продолжается.

