Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после рабочих поездок на передовую.
Смотрите также Россияне активизировались, – эксперт назвал самые горячие направления фронта
О чем предупредил Сырский?
Сырский сообщил, что российские войска продолжают перегруппировку и подтягивание резервов на отдельных участках фронта. По его словам, это может свидетельствовать о подготовке оккупантов к активизации наступательных действий.
Во время рабочей поездки он провел встречи с командованием подразделений и обсудил оперативную ситуацию, выполнения задач и дальнейшие планы действий.
Во время очередной рабочей поездки встретились с руководством нашей следующей группировки. С генерал-майором Олегом Апостолом обсудили оперативную обстановку, выполнения поставленных задач, планы по дальнейшим активным действиям,
– отметил Сырский.
Особое внимание главнокомандующий уделил Покровскому направлению, где, по его словам, российские войска осуществляют интенсивное давление. С начала апреля там зафиксировано 688 атак противника.
Сирский сообщил, что во время визита в штабы подразделений он заслушал доклады командиров о ситуации на фронте и потребностях украинских военных. По результатам совещаний было принято решение о дополнительном обеспечении, а также усиление способности сдерживать врага.
Отдельно Сырский посетил группировку Сил беспилотных систем и обсудил их роль в современной войне с майором Робертом "Мадьяром" Бровди. Он отметил, что на фоне перегруппировки российских войск значение дроновых подразделений только возрастает.
Когда враг проводит перегруппировку и подтягивает резервы, роль БпС в поражении оккупантов еще больше возрастает,
– заявил главнокомандующий.
Сырский поблагодарил украинских военных за службу и боевую работу, подчеркнув, что борьба продолжается.
Возможно ли наступление на Украину со стороны Беларуси?
Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазанов заявил, что ситуация на границе с Беларусью не представляет критической угрозы для Украины, несмотря на риторику Минска и военные приготовления. По его словам, белорусская армия не имеет боевого опыта, а ее подразделения могут быть быстро уничтожены в случае провокаций.
Он отметил, что угрозы Александра Лукашенко являются скорее политической риторикой, чем реальным планом действий. Военный также подчеркнул, что украинские силы в случае угрозы готовы оперативно реагировать и перебрасывать резервы на северное направление. По его словам, армия Беларуси насчитывает около 50 тысяч военных и не имеет достаточной подготовки для масштабных боевых действий.
Отдельно он обратил внимание на хаотичность подготовки белорусских войск и отсутствие боевого опыта у большинства подразделений. В то же время Сазанов признал, что определенные риски все же существуют, но они контролируемые.