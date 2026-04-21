Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазанов объяснил 24 Каналу, что Лукашенко сдерживает не Путин, а личные договоренности с Трампом.

Смотрите также: Это не нужно 3 сторонам: чем для Беларуси обернется открытие фронта с Украиной

Действительно ли Беларусь готова к войне с Украиной?

Европейские партнеры долгое время сдерживали украинские силы, апеллируя к тому, что если мина или дрон залетят на территорию России, то начнется что-то "страшное". По словам политолога, такая же ситуация и с угрозами Лукашенко.

Путин уже использует весь доступный арсенал против Украины – ракеты, бомбы, химическое и фосфорное оружие, нарушая все международные нормы. Единственным исключением является ядерное оружие, но не из-за этических ограничений, а потому, что он не уверен в его надежности и боится коллективного ответа от США, Европы и Китая обычными ракетами одновременно.

Лукашенко пугает себя больше, чем нас. Если он действительно боится, сценарий будет другим – пока на фронте спокойнее, мы бросаем резервы в окопы, а на границу с Беларусью отправляем элитные части, и посылаем на Минск. Кто их остановит? Никто. Белорусская армия не сможет: одно боевое столкновение – и мы их больше не увидим,

– подчеркнул Сазанов.

Лукашенко воздерживается от провокаций из-за проектов сотрудничества с США, взаимная торговля и снятие санкций.

По словам военного, строительство дорог к украинской границе и артиллерийские позиции для подготовки нападения имеют смысл. Однако обучение белорусского войска достаточно хаотично. Самопровозглашенный президент мобилизует офицеров запаса, которые закончили военные кафедры, и объявляет войну стране в состоянии войны.

"Армия Беларуси официально насчитывает 64 900 военнослужащих, а реально 50 тысяч. Спецназ – 3,5 тысячи, плюс тренированная и экипированная молодежь "Спецназ Марьина Горка" до 5 тысяч, но они все без боевого опыта. Тогда как у нас минимум 400 тысяч ветеранов с боевым опытом. Поэтому разница колоссальная, и я в белорусскую армию не верю. Хотя угроза есть, наши ребята готовы горячо их встретить", – сказал Сазанов.

Обратите внимание! По словам основателя сообщества Resurgam Дмитрия Корниенко, угрозы Александра Лукашенко в сторону Польши Украины и стран Балтии – это системное сезонное обострение, главная цель которого повлиять на перераспределение сил на украинском фронте.

Что еще известно о подготовке Беларуси к войне?