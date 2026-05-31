Об этом сообщили в Третьем армейском корпусе.

Смотрите также Били ракетами Storm Shadow: ВСУ разбили пункт управления россиян на Луганщине

Как украинские военные уничтожали россиян на ВОТ Луганщины?

В ходе операции бойцы батальона беспилотных систем Третьей штурмовой бригады нанесли удары по оккупантам. Украинские БпЛА добрались до КПП "Изварино", которое расположено более чем в 205 километрах вглубь временно оккупированной территории.

Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка, Кадиевка – теперь находятся под контролем БПЛА Третьего армейского корпуса,

– заявил командир Андрей Билецкий.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Россияне ранее заявляли, о якобы полном захвате Луганской области, но впоследствии ВСУ объявили о проведении операции по контролю логистических маршрутов на Луганщине и Восточной Слобожанщине.

Операцию спланировал и возглавил военный с позывным "Восток" – уроженец Луганщины и командир взвода ударных БпЛА.