Доктор экономических наук, глава Adventer Group Андрей Длигач в эфире 24 Канала объяснил, что открытие этого фронта не выгодно ни одной из сторон. По его словам, и Путин, и Лукашенко это понимают, но обоим выгодно сохранять впечатление, что такая угроза остается реальной.

Смотрите также Россия готовится к масштабной мобилизации, а потому усиливает ограничения в соцсетях, – Зеленский

Для Лукашенко новый фронт может обернуться ударом

История с возможным открытием фронта со стороны Беларуси сейчас выглядит как подвешенное равновесие, из которого невыгодно выходить никому. Путину не нужен этот фронт, Украине он тоже не нужен, а Лукашенко не заинтересован заходить в войну настолько глубоко, чтобы потерять возможность дальше торговаться с Западом и сохранять для себя хоть какое-то пространство для маневра.

Это фронт Шредингера. Это равновесная ситуация. Никому не выгодно из нее выйти,

– заметил Длигач.

Полное втягивание Беларуси в войну для Минска означало бы не расширение возможностей, а быстрый ответный удар по собственной логистике и инфраструктуре.

Напомним: Дмитрий Кулеба считает, что Беларусь и дальше остается для Кремля инструментом давления на Украину. Россия использует белорусскую территорию, усиливает военное взаимодействие с Минском, проводит учения и подтягивает ПВО, но сам Лукашенко пока пытается избегать прямого втягивания своей армии в войну.

Если для России из-за ее размеров, запасы прочности и ПВО такой сценарий не ведет к мгновенному коллапсу, то Беларусь останавливается значительно быстрее. Начало боевых действий с той стороны не заставит Украину массово перебрасывать корпуса на север, зато белорусская логистика может быть уничтожена очень быстро.

Лукашенко не может втягиваться на 100% в войну, потому что это смерть режима,

– подчеркнул он.

Белорусские войска также не дают Москве ощутимого военного преимущества. Речь идет примерно о 30 тысячах военных, а такое количество не меняет ситуацию радикально, когда Россия и без того не может собрать достаточный ресурс на ключевых направлениях в Украине. Поэтому тема второго фронта пока остается инструментом давления и торга, а не шагом, на который Минск готов пойти непосредственно.

Провокации все же возможны

Несмотря на то, что открытие фронта сейчас не выгодно ни одной из сторон, полностью убирать этот риск нельзя. В такой подвешенной ситуации всегда остается место для провокаций или хаотичных действий, которые могут выйти за пределы первоначального замысла и втянуть Беларусь в войну глубже, чем это планировал Лукашенко.

Любые провокации возможны,

– заметил Длигач.

Речь идет не о сознательном решении Минска начать новый этап войны, а о сценарии, в котором Лукашенко могут окончательно оторвать от контактов с Соединенными Штатами и от любых переговоров. В таком случае он окажется еще крепче привязанным к российской войне, даже если это противоречит его собственным интересам и не дает Беларуси никакой выгоды.

Это будет не в интересах Беларуси, не в интересах Лукашенко, но теоретически они возможны,

– подчеркнул он.

Пока этот баланс сохраняется, и выходить из него никому не хочется. Но сама вероятность таких эксцессов означает, что риск на северном направлении полностью не исчезает.

Что происходит в Беларуси и какая угроза с севера?