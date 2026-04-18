Блеф это или угроза становится все более реальной, какова роль России в этих действиях и способен ли Александр Лукашенко пойти дальше, разобрали военные и политические аналитики для 24 Канала.

Кто загнал Лукашенко в тупик?

Заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси, оппозиционер Павел Латушко сообщил, что Александр Лукашенко сегодня находится в глубокой геополитической зависимости и фактически лишен возможности действовать самостоятельно.

Режим Лукашенко держится на внешних игроках, каждый из которых выдвигает собственные требования: Россия давит и требует большего участия в войне или уступок суверенитетом, США ожидают выполнения конкретных условий, в частности освобождения политзаключенных, а Китай руководствуется исключительно прагматическими интересами и не привязывается к персоналиям.

Латушко отметил, что Лукашенко давно перестал быть полноценным союзником для кого-то и скорее выполняет роль удобного инструмента, ширмы, за которой другие реализуют свои интересы. Лукашенко боится и Кремля, но не может открыто отказать, ведь это поставит под угрозу его власть. Также он игнорирует требования Вашингтона по освобождению политзаключенных и фактически вводит американскую сторону в заблуждение уже более года.

Отдельно Латушко подчеркнул, что для Китая Лукашенко не является незаменимой фигурой, Пекин будет работать с любой властью, которая гарантирует его экономические интересы. Европа же не рассматривает Лукашенко как партнера из-за отказа прекратить репрессии и проводить внутренние реформы.

Поэтому он находится в сложной позиции,

– сказал Латушко.

Даже регулярные контакты с Москвой не дают ему понимания дальнейших шагов Кремля, что свидетельствует о нежелании России делиться с ним реальными планами.

С чем связана активность на границе с Беларусью?

По данным разведки, в приграничных районах Беларуси фиксируется активное развитие дорожной инфраструктуры в направлении Украины, а также обустройство артиллерийских позиций. Об этом сообщил Владимир Зеленский, отметив, что Россия может снова попытаться втянуть Беларусь в войну.

Тема возможного нападения Беларуси на Украину снова активизировалась в информационном пространстве, и, как считает военный обозреватель Василий Пехньо, это совсем не случайно произошло именно в этот момент.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси заявлял о подготовке к войне и о том, что белорусская армия должна быть готова к любым вызовам. Такие заявления прозвучали не просто так и имеют свой контекст.

Заметим, что Александр Лукашенко 17 апреля подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. Документ предусматривает в 2026 году призыв в Вооруженные силы и органы пограничной службы граждан Беларуси мужского пола до 27 лет из офицеров запаса, которые не проходили срочную службу или службу в резерве и не имеют права на отсрочку.

Как считает военный обозреватель, подобная агрессивная риторика Лукашенко является четким сигналом того, что в России возникают определенные проблемы на фронте. В таких ситуациях российская сторона традиционно начинает разыгрывать карту Беларуси и применяет различные гибридные инструменты влияния.

Пехньо обратил внимание, что Россия не оставляет намерений захватить всю территорию Донецкой области в ближайшее время. Именно поэтому, по его словам, им критически важно, чтобы Силы обороны Украины были вынуждены перебрасывать часть подразделений на другие направления и распылять свои ресурсы.

Российская стратегия может заключаться в том, чтобы заставить Украину, условно, перебросить один батальон беспилотных систем на направление Беларуси или направить роту механизированной бригады под Волынь. После этого возможны локальные инциденты или прорывы диверсионно-разведывательных групп на границе. Россияне, как отметил Пехньо, рассчитывают, что в Украине это вызовет паническую реакцию, и именно на это направлены такие гибридные стратегии.

Пехньо подчеркнул, что такой призыв резервистов в Беларуси проводится ежегодно с 2022 года и сам по себе не является новым фактором эскалации или прямой угрозы.

И все же не стоит полностью отвергать угрозы со стороны Беларуси. Но важно не поддаваться панике, а спокойно действовать, взвешенно оценивать информацию и возможные сценарии развития ситуации.

Насколько серьезная угроза со стороны Беларуси сейчас?

Как считает военный обозреватель Денис Попович, угроза со стороны Беларуси может существовать, однако пока она скорее связана с демонстративными подготовительными действиями и информационным давлением, чем с реальной подготовкой к наступлению.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, Беларусь, вероятно, получила от России задание создавать дополнительное напряжение вдоль украинской границы, чтобы удерживать украинские силы в напряжении накануне возможных новых наступательных действий РФ на востоке и юге.

Если Беларусь действительно начнет концентрировать войска на определенном направлении, это сразу станет непосредственной угрозой, на которую Украине придется реагировать. В таком случае возникнет необходимость переброски сил для сдерживания потенциального удара.

Именно на подобную реакцию и могут рассчитывать в Кремле и в окружении самопровозглашенного президента Беларуси, ведь цель таких действий – заставить Украину отвлекать часть ресурсов на северном направлении на фоне боевых действий на востоке.

Россия может пытаться использовать белорусское направление как инструмент давления, чтобы создавать напряжение и заставлять украинское командование распылять внимание и силы. При этом Попович подчеркивает, что пока основные признаки, которые фиксируются, это не боевая подготовка в полном смысле, а скорее инфраструктурные и организационные шаги: строительство дорог в приграничных районах, обустройство позиций для артиллерии и регулярные заявления о военной готовности.

Если представить, что они что-то будут планировать, то они будут планировать войну механизированно – стягивать войска, формировать ударные группировки для того, чтобы продвигаться через границу, и так далее, мы это увидим,

– подчеркнул Попович.

Пока таких признаков не наблюдается. Есть лишь отдельные заявления, сигналы и демонстративные шаги со стороны белорусского руководства, которые следует рассматривать как элемент информационного давления и попытку влиять на ситуацию, а не как начало непосредственной подготовки к вторжению.

